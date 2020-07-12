  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Heybeliada'da orman yangını

Aşıklar Yolu Mevkisi'ndeki ormanlık alanda 2 farklı noktada yangın çıktı - İstanbul Valiliği, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi VALİLİK VE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-12 19:06:20 -
GÜNCELLEME - Heybeliada'da orman yangını

İSTANBUL (AA) - Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangına itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.07'de Heybeliada Aşıklar Yolu Mevkisi'ndeki ormanlık alanda 2 farklı noktada yangın çıktığı belirtildi.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 helikopterle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

Orman Genel Müdürlüğü de yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, yangına 5 helikopter, 2 uçak ve 1 arazöz sevk edildiğini duyurdu.

Bu arada, Adalar Belediyesi hoparlöründen Adalar'da oturan vatandaşlardan eğitimi olanlar, yangına müdahaleye çağrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı