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Aktüel GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yangın bölgesindeki bazı evler tedbiren boşaltılıyor EVLERİN BOŞALTILMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:07:30 -
GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Sarıseki Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın bölgesine yakın bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

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