GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yangın bölgesindeki bazı evler tedbiren boşaltılıyor EVLERİN BOŞALTILMASI EKLENDİ
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Sarıseki Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Yangın bölgesine yakın bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.