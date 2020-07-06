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Aktüel

GÜNCELLEME - Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı

Vali İlhami Aktaş: - "Yangının rüzgarla şiddetini artırması durumunda Yalova köyünü tedbir amaçlı boşaltabiliriz" - Çanakkale Boğazı, alevlere denizden müdahaleye de başlandığı için gemi trafiğine kapatıldı VALİNİN AÇIKLAMASI VE BOĞAZIN GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-06 17:25:51 -
GÜNCELLEME - Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Gelibolu ilçesi Ilgardere ile Eceabat ilçesi Yalova köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için olay yerine ekipler sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede 400 kişiden oluşan ekiplerin 107 arazöz ve 7 dozerle devam eden söndürme çalışmalarına 2 amfibik uçak ve 20 helikopterle havadan destek sağlanıyor.

- "Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor"

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

Yangının herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığını belirten Aktaş, "Yangının rüzgarla şiddetini artırması durumunda Yalova köyünü tedbir amaçlı boşaltabiliriz." dedi.

Bu arada, denizden söndürme çalışmalarına da başlandığı için Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

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