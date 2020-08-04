  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Gaziantep'te yeni doğan bebeğin hastanede karıştığı iddiası

Gaziantep'te doğum yapan kadın, erkek bebek dünyaya getirdiğini ancak hastanede kendisine kız bebek verildiğini öne sürdü - Hastane Başhekimi Gökhan Karalar: - "İddia edilen farklı bebek cinsiyeti ve karışıklığının olması söz konusu değildir" BAŞHEKİMİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-04 21:40:20 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'te yeni doğan bebeğin hastanede karıştığı iddiası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te doğum yapan kadın, erkek bebek dünyaya getirdiğini ancak kendisine kız bebek verildiğini öne sürerken, hastane yönetimi iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesinde doğum yapan Fatma Ç. (23) erkek çocuk dünyaya getirdiğini, hastanede kendilerine verilen doğum raporunda bebeğin cinsiyetinin erkek olarak yazıldığını ancak kendisine kız bebek verildiğini öne sürdü.

Baba Hıdır Ç. de eşinin erkek bebek dünyaya getirdiğini, kendilerine verilen çocuğun farklı olduğunu savunarak, DNA testi yaptıracaklarını söyledi.

- Başhekimden açıklama

Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi Başhekimi Gökhan Karalar, iddia üzerine yaptığı yazılı açıklamada, 30 Temmuz'da hastanede doğum yapan Fatma Ç'nin bebeğinin karıştırıldığı, erkek bebek yerine kendilerine kız bebek verildiğine dair iddiaları içeren bazı haberlerin yer aldığını belirtti.

Karalar, açıklamasında, "30 Temmuz 2020 günü hastanemizde 4 doğum gerçekleşmiştir. 4 doğumda da kız çocuğu dünyaya gelmiştir ve bununla ilgili resmi belgeler ve hastane kayıtları mevcuttur. Basında yer aldığı gibi, iddia edilen farklı bebek cinsiyeti ve karışıklığının olması söz konusu değildir." ifadesine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı