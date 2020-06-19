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GÜNCELLEME - Gaziantep'te suç örgütü ve uyuşturucu operasyonu

Haklarında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden aralarında 3 polisin de bulunduğu 40'ı yakalandı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:35:19 -
GÜNCELLEME - Gaziantep'te suç örgütü ve uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te haklarında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu" ve "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltı kararı verilen 62 zanlıdan 40'ı gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Haklarında, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verilen 3'ü polis 62 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Operasyonda, aralarında 3 polisin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

Diğer 22 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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