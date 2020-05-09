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Aktüel

GÜNCELLEME - Elazığ'da pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-09 16:20:31 -
GÜNCELLEME - Elazığ'da pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir iş yerinde çıkan kavgada, pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı, iki kişi gözaltına alındı.

Fevzi Çakmak Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin sahipleri ile iş yerine gelenler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada, pompalı tüfekle vurulan Nihat Ayhan, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından otomobille kaçan M.A. ve M.V, olayda kullanılan pompalı tüfekle polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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