GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Paşaköy ve Kulfal köyleri arasındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 9 arazöz, 2 dozer sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında 8 hektarlık bir alanda hasar oluştu.