  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-03 20:39:25 -
GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Paşaköy ve Kulfal köyleri arasındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 9 arazöz, 2 dozer sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında 8 hektarlık bir alanda hasar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı