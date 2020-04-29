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Aktüel

GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'ndan geçen bir tankerde makine arızası

Tanker, arızanın giderilmesi için römorkörlerle Karanlık Liman Demir Sahası'na çekilmeye başlandı TANKERİN, BULUNDUĞU NOKTADAN ÇEKİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

2020-04-29 09:48:52 -
GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'ndan geçen bir tankerde makine arızası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'ndan geçen bir akaryakıt tankerinde makine arızası meydana geldi.

Yunanistan'dan Kocaeli'nin Derince Limanı'na giden Malta bayraklı 88 metre boyundaki "Loutro" isimli tankerin makineleri boğazı geçtiği sırada arızalandı.

Gemi kaptanı, durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bunun üzerine bölgeden geçecek diğer gemilerin kaptanlarına dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Loutro'nun bulunduğu bölgeye, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-6"ve "Türkeli" römorkörleri gönderildi.

Gemi, arızasının giderilmesi için bu römorkörlerle Karanlık Liman Demir Sahası'na çekilmeye başlandı.

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