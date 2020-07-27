  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Kovid-19'a yakalandı

BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-27 17:00:44 -
GÜNCELLEME - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Kovid-19'a yakalandı

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Bloomberg ve Politico gibi yayın organlarının üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak geçtiği haberlere göre, O'Brien'ın Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.

O'Brien'ın bir aile etkinliği esnasında Kovid-19'a yakalanmış olabileceğini belirten kaynaklar, kendisinin evden çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ile de yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar Beyaz Saray'da Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim oldu.

- Beyaz Saray'dan açıklama

ABD basınında çıkan haberlerin ardından Beyaz Saray'dan da yazılı açıklama yapıldı.

O'Brien'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığına işaret edilen açıklamada, "O'Brien orta belirtiler gösteriyor, kendini izole ediyor ve Beyaz Saray dışında güvenli bir yerden çalışıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, O'Brien'ın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünün altı çizilerek, Başkan Trump ya da Başkan Yardımcısı Mike Pence ile temas etme riski olmadığı vurgulandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı