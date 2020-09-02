GÜNCELLEME - Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesi
Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
İSTANBUL (AA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun, Kadıköy'de 30 Ağustos akşamı darbedilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda dün gözaltına alınan şüpheli Ö. C., Ç. Ç. ve Ç. B.'nin Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından şüphelileri "kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Polisin, olaya karıştığı iddia edilen diğer şüpheli K.T.'yi arama çalışmaları sürüyor.