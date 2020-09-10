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Aktüel GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangında yaklaşık 7 hektar ormanlık alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-10 02:31:33 -
GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Gündoğdu Mahallesi Vahaplı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 15 arazöz ve çok sayıda itfaiye ile müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 7 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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