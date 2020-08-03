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Aktüel

GÜNCELLEME - Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü

ÖLENLERİN KİMLİK BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-03 17:55:09 -
GÜNCELLEME - Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 2'si çocuk, 5 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki 33 RH 912 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Gürkan Tekoğlu (36) ile aynı araçtaki Pelin Tekoğlu (31), Mehmet Ali Eskisarılı (22), Melina Tekoğlu (4) ve Melisa Tekoğlu (6) olay yerinde yaşamını yitirdi.


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