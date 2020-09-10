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Aktüel GÜNCELLEME - Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
Aktüel

GÜNCELLEME - Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

YANGINA HAVADAN MÜDAHALENİN YENİDEN BAŞLADIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-10 07:18:24 -
GÜNCELLEME - Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ile çevre illerin itfaiyelerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip tarafından müdahale ediliyor.

Yangın söndürmede akşam saatlerine kadar 6 helikopter ve iki uçak kullanıldı. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale çalışmasına gün ışığıyla birlikte yeniden başlandı.

Müdahale 6 helikopter, bir uçak, 53 arazöz, 18 su tankı, 400 personel ve çok sayıda iş makinesiyle sürüyor.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da Belemedik Mahallesi'ndeki tabiat parkı civarında kurulan koordinasyon merkezinden ekiplerin müdahalesini yönlendiriyor.


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