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Güncel veriler açıklandı! Kritik uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 19:21:00 -
Güncel veriler açıklandı! Kritik uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Kasım yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.

Yayınlanan son tabloya göre; Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 177 oldu, son 24 saatte 1515 kişinin koronavirüs tedavisinin tamamlanması ile iyileşenlerin sayısı 325 bin 486'ya çıktı.

"Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız"

Bakan Koca, yayınladığı mesajında "Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun." ifadelerini kullandı.

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