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Aktüel Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü'ne 86 ülkeden 2,7 milyon erişim sağlandı
Aktüel

Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü'ne 86 ülkeden 2,7 milyon erişim sağlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının işitme engelli bireyler ve işaret dilini öğrenmek isteyenler için hazırladığı Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü'nde 2 bin sözcük, işaret, anlam ve örnek olmak üzere üç farklı türde toplam 11 bin 428 video bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-10-25 12:07:35 -
Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü'ne 86 ülkeden 2,7 milyon erişim sağlandı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının işitme engelli bireyler ve işaret dilini öğrenmek isteyenler için hazırladığı Güncel Türk İşaret Dili (TİD) Sözlüğü'ne, 2017 yılından bu yana 86 ülkeden 2,7 milyon defa erişim sağlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017'de "http://tidsozluk.net/tr/ web" sayfasında kullanıcıların hizmetine sunulan Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü, Türkiye'nin 26 ilinden ve 116 TİD anadili konuşucusundan elde edilen Türk İşaret Dili derlemine dayanıyor.

Video tabanlı olarak çevrimiçi ortamda tasarlanan sözlük içerikleri, Türk İşaret Dili ve Türkçe olarak sunuluyor.

Kullanıcı kitlesi arasında işitme engelli öğrenciler, TİD öğrencileri, tercümanlar, özel eğitim öğretmenleri ve araştırmacıların yer aldığı sözlükte 2 bin sözcük, işaret, anlam ve örnek olmak üzere üç farklı türde toplam 11 bin 428 video bulunuyor.

Kullanıcılara kolaylık sağlaması amacıyla işaretleri Türkçe sözcükler ya da işaretin görsel özellikleriyle göstermeye imkan tanıyan iki farklı arama motoru ile videoları farklı hızda oynatma seçeneği de sözlükte yer alıyor.

İngilizce çevirisi de olan sözlüğe 2017'den bugüne 86 ülkeden toplam 2,7 milyon defa erişim sağlandı.

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