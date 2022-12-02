Güncel akaryakıt fiyatları! Akaryakıta zam - son dakika: Motorin fiyatları bu gece değişiyor! Mazot fiyatı, benzin, motorin fiyatları kaç tl?

Akaryakıtta motorin fiyatı için beklenen zam kesinleşti. Geçtiğimiz günlerde iki kez indirim gören motorin fiyatı bu kez zam gördü. Son zam 2 indirimi neredeyse sıfırladı.

Bilindiği ve yaşandığı üzere benzin fiyatı ve motorin fiyatı gelen zamlarla sürücüleri zor durumda bırakıyor. Motorinin litre fiyatı 20 TL’yi çoktan aşmıştı… Son günlerde akaryakıt fiyatları dalgalı seyriyle piyasalarda seyir halindeki iken brent petrol bir miktar geri çekilmişti ve motorin fiyatı indirim görmüştü.

Brent petrol fiyatı şu dakikalarda 87,59 dolar seviyesinde fakat motorinin litre fiyatı 3 Aralık 2022 tarihinden itibaren zam geleceği bildirilmişti ve motorin fiyatına gelen zam miktarı kesinleşti.

Bu gece motorine ne kadar zam gelecek?

Motorinin litre fiyatı 1 lira 16 kuruş zamlandı.

Motorine gelen zam bu gece yarısından itibaren akaryakıt pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

İstanbul’da motorin fiyatı şuan 22,50 TL’den satılıyor. Ankara’da motorinin litre fiyatı 20,53 TL’den İzmir’de 22,69 TL’den satılıyor. Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

İstanbul Benzin, Motorin, LPG Fiyatları 2 Aralık 2022 (Cuma)

İstanbul Motorin,( Diesel) Benzin, LPG,( OTOGAZ) Pompa Fiyatları

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Diesel : 22.52 TL

V/Pro

Diesel : 22.47 TL

V/Max

Kurşunsuz : 20.18 TL

PO/ gaz

Otogaz : 10.8 TL

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI) AKARYAKIT FİYATLARI

V/Max

Diesel : 22.5 TL

V/Pro

Diesel : 22.45 TL

V/Max

Kurşunsuz : 20.17 TL

PO/ gaz

Otogaz : 10.54 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 2 Aralık 2022 (Cuma)

V/Max

Diesel : 22.72 TL

V/Pro

Diesel : 22.67 TL

V/Max

Kurşunsuz : 20.35 TL/LT

PO/ gaz

Otogaz : 10.54 TL/LT

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 2 Aralık 2022 (Cuma)

V/Max

Diesel : 22.64 TL

V/Pro

Diesel : 22.59 TL

V/Max

Kurşunsuz : 20.34 TL/LT

PO/ gaz

Otogaz : 10.79 TL/LT

AYGAZ OTOGAZ LPG Fiyatları

2 Aralık 2022 Cuma AYGAZ OTOGAZ LPG Fiyatları

İSTANBUL - ANADOLU YAKASI

LPG: 10.52 TL / LT

İSTANBUL - AVRUPA YAKASI

LPG: 10.81 TL / LT

İZMİR LPG (OTOGAZ) FİYATI

LPG: 10.58 TL / LT

ANKARA LPG (OTOGAZ) FİYATI

LPG: 10.84 TL / LT

Ülkemizde LPG fiyatları nasıl belirlenmektedir?

Ülkemizde LPG ürün fiyatlaması Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılmaktadır.

Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturmaktadır.

Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılmaktadır.

Vergi öncesi fiyatlara bakıldığında, ülkemizde geçerli olan LPG fiyatları birçok AB ülkesindeki fiyatlardan düşük veya bunlara yakın seviyelerdedir.

Ülkemizde halihazırda 1 kg LPG üzerinden 1,7780 TL tutarında ÖTV ve ÖTV dahil fiyat üzerinden de %18 KDV hesaplanmaktadır.

Ekim 2016 itibariyle 1 litre LPG üzerinde yaklaşık 1,33 TL tutarında vergi yükü (ÖTV ve KDV) bulunmaktadır.

Dolayısıyla ülkemizde LPG fiyatlarının bazı AB ülkelerine göre daha pahalı olmasının sebebi, diğer petrol ürünlerinde olduğu gibi LPG üzerindeki yüksek vergi yükünden kaynaklanmaktadır.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.