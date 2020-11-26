  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gümüşhane'de izinsiz kazı yaparken yakalanan 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası
Aktüel

Gümüşhane'de izinsiz kazı yaparken yakalanan 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:23:08 -
Gümüşhane'de izinsiz kazı yaparken yakalanan 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, izinsiz kazı yaparken yakalanan 6 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 18 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzeloluk köyünde A.S'ye ait arazide izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torul Jandarma Komutanlığı ekipleri, verilen adreste izinsiz kazı yapan A.K, M.P, Y.K, H.K, M.P. ve N.K'yi yakaladı.

Şüphelilerle birlikte 1 notebook, 1 sinyal verici ile 34 kazma, kürek, halat ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Haklarında soruşturma başlatılan şüphelilere, Kovid-19 tedbirlerini ihlalden de toplam 18 bin 900 lira idari yaptırım cezası uygulandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında sert tartışma! Mete Yarar programı terk etti
Gündem

Canlı yayında sert tartışma! Mete Yarar programı terk etti

Canlı yayında Sözcü yazarı Deniz Zeyrek ve terör uzmanı Mete Yarar tartıştı. Yarar Zeyrek'e "Senin ayarın bu ben seni ne dinleyeceğim bu ada..
Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı
Dünya

Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı

Yunanistan tarafından işletilen ve Malta bayrağı taşıyan bir tankerin Suudi Arabistan’da bir liman yakınında mayına çarptığı duyuruldu...
Türkiye 6 saatte hazır olan Konteyner Evi konuşuyor
Ekonomi

Türkiye 6 saatte hazır olan Konteyner Evi konuşuyor

Hızla yayılımı sürenve belirsizliğini koruyankorana virüspandemi korkusuyla İzmir depreminin oluşturduğu kaygı vatandaşta endişeye yol açtı...
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay