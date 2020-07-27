Gümüşhane Üniversitesi taban puanları 2020 Gümüşhane Üniversitesi başarı sıralamaları
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite taban puanları, başarı sıralamaları merak ediliyor. 2020 YKS TYT-AYT-YDT’ye geden adaylar üniversite taban puanlarını merak ediyor. ÖSYM 2020 üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıkladı. Peki Gümüşhane Üniversitesi taban puanları 2020 2 yıllık, Gümüşhane Üniversitesi taban puanları 2020 4 en küçük ve en büyük puanları nedir? İşte Gümüşhane Üniversitesi en son yeni taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları bilgileri.
Gümüşhane Üniversitesi taban puanları 2020 ve Gümüşhane Üniversitesi başarı sıralamaları 2020 ÖSYM tarafından açıklandı. İşte Gümüşhane Üniversitesi 2020 TYT AYT Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ile kontenjanları.
Gümüşhane Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları
Gümüşhane Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı başarı sırası 1142399 taban puanı 229,67982
Gümüşhane Üniversitesi Elektrik başarı sırası 1404908 taban puanı 211,20283
Gümüşhane Üniversitesi Grafik Tasarımı başarı sırası 1527755 taban puanı 203,02414
Gümüşhane Üniversitesi İç Mekan Tasarımı başarı sırası 1569698 taban puanı 200,28282
Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Teknolojisi başarı sırası 1495180 taban puanı 205,14846
Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği başarı sırası 1171800 taban puanı 227,58003
Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) 1314648 - 217,54186
Gümüşhane Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi 965258 - 243,23658
Gümüşhane Üniversitesi Mekatronik 1421309 - 210,07888
Gümüşhane Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri 1649952 - 194,81248
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sırası
Gümüşhane Üniversitesi Çocuk Gelişimi 1022719 - 238,75663
Gümüşhane Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) 1267913 - 220,85928
Gümüşhane Üniversitesi Diyaliz 522940 - 284,21568
Gümüşhane Üniversitesi Fizyoterapi 555747 - 280,31177
Gümüşhane Üniversitesi Fizyoterapi (İÖ) 586897 - 276,79571
Gümüşhane Üniversitesi İlk ve Acil Yardım 396882 - 301,88549
Gümüşhane Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (İÖ) 438686 - 295,44696
Gümüşhane Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 616554 - 273,60352
Gümüşhane Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 666072 - 268,56416
Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakımı 1197926 - 225,73887
Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakımı (İÖ) 1365752 - 213,92189
Gümüşhane Üniversitesi İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sırası
Gümüşhane Üniversitesi Lojistik 1740030 - 184,49228
Gümüşhane Üniversitesi Posta Hizmetleri 1667129 - 193,50991
Gümüşhane Üniversitesi başarı sıralamaları taban puanları 4 yıllık