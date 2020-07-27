  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Gümüşhane Üniversitesi taban puanları 2020 Gümüşhane Üniversitesi başarı sıralamaları

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite taban puanları, başarı sıralamaları merak ediliyor. 2020 YKS TYT-AYT-YDT’ye geden adaylar üniversite taban puanlarını merak ediyor. ÖSYM 2020 üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıkladı. Peki Gümüşhane Üniversitesi taban puanları 2020 2 yıllık, Gümüşhane Üniversitesi taban puanları 2020 4 en küçük ve en büyük puanları nedir? İşte Gümüşhane Üniversitesi en son yeni taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları bilgileri.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 18:55:00 -
Gümüşhane Üniversitesi taban puanları 2020 Gümüşhane Üniversitesi başarı sıralamaları

Gümüşhane Üniversitesi taban puanları 2020 ve Gümüşhane Üniversitesi başarı sıralamaları 2020 ÖSYM tarafından açıklandı. İşte Gümüşhane Üniversitesi 2020 TYT AYT Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ile kontenjanları.

Gümüşhane Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sıralamaları

Gümüşhane Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı başarı sırası 1142399 taban puanı 229,67982

Gümüşhane Üniversitesi Elektrik başarı sırası 1404908 taban puanı 211,20283

Gümüşhane Üniversitesi Grafik Tasarımı başarı sırası 1527755 taban puanı 203,02414

Gümüşhane Üniversitesi İç Mekan Tasarımı başarı sırası 1569698 taban puanı 200,28282

Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Teknolojisi başarı sırası 1495180 taban puanı 205,14846

Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği başarı sırası 1171800 taban puanı 227,58003

Gümüşhane Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ)  1314648 - 217,54186

Gümüşhane Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi 965258 - 243,23658

Gümüşhane Üniversitesi Mekatronik 1421309 - 210,07888

Gümüşhane Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri 1649952 - 194,81248

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sırası

Gümüşhane Üniversitesi Çocuk Gelişimi 1022719 - 238,75663

Gümüşhane Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) 1267913 - 220,85928

Gümüşhane Üniversitesi Diyaliz 522940 - 284,21568

Gümüşhane Üniversitesi Fizyoterapi 555747 - 280,31177

Gümüşhane Üniversitesi Fizyoterapi (İÖ) 586897 - 276,79571

Gümüşhane Üniversitesi İlk ve Acil Yardım 396882 - 301,88549

Gümüşhane Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (İÖ) 438686 - 295,44696

Gümüşhane Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 616554 - 273,60352

Gümüşhane Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 666072 - 268,56416

Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakımı 1197926 - 225,73887

Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakımı (İÖ) 1365752 - 213,92189

Gümüşhane Üniversitesi İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu taban puanları başarı sırası

Gümüşhane Üniversitesi Lojistik 1740030 - 184,49228

Gümüşhane Üniversitesi Posta Hizmetleri 1667129 - 193,50991

Gümüşhane Üniversitesi başarı sıralamaları taban puanları 4 yıllık

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı