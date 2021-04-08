Gümüşhane liseleri taban puanı 2021 |Gümüşhane liseleri kontenjanları
Nisan ayına girmemiz birlikte eğitim öğretim döneminin de sonuna yavaş yavaş gelmiş bulunmaktayız. Liseye geçecek öğrenciler hem sınav heyecanını taşırken hem de yeni okullarının nasıl bir yer olacağını merak ediyor. MEB sınav başvurularının 5 ve 14 Nisan tarihleri arasından gerçekleşeceğini bildirdi. Bunun üzerine liseye gitmek için, lise taban puanları ve kontenjan sayıları merak konusu oldu. Peki, Gümüşhane liseleri taban puanı 2021, Gümüşhane liseleri başarı sıralaması ve Gümüşhane liseleri kontenjanları nelerdir?
Gümüşhane ilinde oturup 2021 LGS sınavına girecek olan adaylar, lise taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Gümüşhane liseleri taban puanı 2021, Gümüşhane liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?
Gümüşhane liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?
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LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?