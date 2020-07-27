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Eğitim

Gümüşhane KYK yurdu var mı? | Gümüşhane Üniversitesi KYK yurdu yakın mı?

Gümüşhane KYK yurt başvurusu | Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Tercih dönemi 6 Ağustos’ta başlayacak. Öğrenciler ve veliler tercih işlemlerinden önce KYK yurtlarının imkanlarını, fiyatlarını, konumlarını araştırmaya başladı. Pek çok kişi Gümüşhane Üniversitesi’ne yakın KYK yurdu olup olmadığını inceliyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 17:11:00 -
Gümüşhane KYK yurdu var mı? | Gümüşhane Üniversitesi KYK yurdu yakın mı?

27-28 Haziran tarihleri arasında YKS 3 oturum şeklinde yapıldı. Sonuçlar ise 27 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Öğrenciler okul tercihleri konusunda puanları bölümleri araştırırken velilerin büyük kısmı ise yurtların konumlarını, ulaşımını ve ücretlerini araştırıyor.

KYK yurt başvuruları ne zaman?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt başvurularının başlaması bekleniyor. Yurt başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor.

Gümüşhane KYK yurdu var mı? | Gümüşhane Üniversitesi KYK yurdu yakın mı?

Gümüşhane Üniversitesi’ne yerleşmek isteyenler şehirde kaç KYK yurdunun bulunduğunu inceliyor. Gümüşhane’de beş KYK yurdu bulunuyor.

GÜMÜŞHANE MERKEZ

GÜMÜŞHANE TORUL

GÜMÜŞHANE KELKİT

GÜMÜŞHANE ŞİRAN

GÜMÜŞHANE KÖSE

GÜMÜŞHANE KYK YURT İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

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