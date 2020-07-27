Gümüşhane KYK yurdu var mı? | Gümüşhane Üniversitesi KYK yurdu yakın mı?
Gümüşhane KYK yurt başvurusu | Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Tercih dönemi 6 Ağustos’ta başlayacak. Öğrenciler ve veliler tercih işlemlerinden önce KYK yurtlarının imkanlarını, fiyatlarını, konumlarını araştırmaya başladı. Pek çok kişi Gümüşhane Üniversitesi’ne yakın KYK yurdu olup olmadığını inceliyor. İşte, detaylar.
27-28 Haziran tarihleri arasında YKS 3 oturum şeklinde yapıldı. Sonuçlar ise 27 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Öğrenciler okul tercihleri konusunda puanları bölümleri araştırırken velilerin büyük kısmı ise yurtların konumlarını, ulaşımını ve ücretlerini araştırıyor.
KYK yurt başvuruları ne zaman?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt başvurularının başlaması bekleniyor. Yurt başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor.
Gümüşhane KYK yurdu var mı? | Gümüşhane Üniversitesi KYK yurdu yakın mı?
Gümüşhane Üniversitesi’ne yerleşmek isteyenler şehirde kaç KYK yurdunun bulunduğunu inceliyor. Gümüşhane’de beş KYK yurdu bulunuyor.
GÜMÜŞHANE MERKEZ
GÜMÜŞHANE TORUL
GÜMÜŞHANE KELKİT
GÜMÜŞHANE ŞİRAN
GÜMÜŞHANE KÖSE
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