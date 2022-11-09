Gümüşhane İl Özel İdaresi personel hizmeti alacak
Gümüşhane İl Özel İdaresi 2023 Yılı Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli hizmet alımı yapacak. Alımlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İş Yeri Hekimliği Hizmeti : 900 saat Diğer Sağlık Personeli Hizmeti : 2340 saat İş Güvenliği Uzmanlığı : 2376 saat Gezici İsg Aracı : 297 kişi alınacak. İşe başlama tarihi 02.01.2023, işin bitiş tarihi ise 31.12.2023 olacak. İhale 01.12.2022 günü saat 11:00’de Gümüşhane İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu’nda yapılacak.
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