SON DAKİKA
Yerel Gümüşhane-Giresun karayolunda çift darbe! Aynı noktada ikinci heyelan yolu tamamen kapattı
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde doğa ana ulaşıma geçit vermiyor. Kürtün ilçesi Taşlıca köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen ilk toprak kaymasının ardından, ekiplerin hummalı çalışmasıyla trafiğe açılan yol, sadece saatler sonra aynı noktadan gelen ikinci bir heyelanla yeniden tamamen kapandı.

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde aynı noktada meydana gelen iki ayrı heyelan nedeniyle Gümüşhane-Giresun karayolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre Kürtün ilçesi Taşlıca köyü mevkiinde sabah heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Gümüşhane-Giresun karayolu ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri yaptıkları çalışmayla yolu tekrar trafiğe açtı.

Yolun trafiğe açılmasından saatler sonra aynı noktada tekrara heyelan meydana geldi. Dağ yamacından kopan kaya ve toprak kütlesi Gümüşhane Giresun karayolunu tamamen ulaşıma kapattı.

Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken Karayolları ekipleri ise yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

1
Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı
Gündem

Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı

Dünya 28 Şubat’tan bu yana ABD-İsrail ortaklığındaki İran saldırılarını dehşetle izlerken, bu kanlı kararın perde arkasındaki isim netleşti:..
Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma
Gündem

Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma

Katil İsrail’in Gazze’de kullandığı bombaların gövdesini ürettiği belgelenen Repkon, İstanbul’da “Soykırım tedarikçilerine rahat yok!” sloga..
İran’dan ‘IRIS Dena’ açıklaması! ABD saldırısında 104 asker öldü
Dünya

İran’dan ‘IRIS Dena’ açıklaması! ABD saldırısında 104 asker öldü

İran, Sri Lanka yakınlarında ABD tarafından batırılan “IRIS Dena” isimli fırkateynle ilgili açıklama yaptı. Saldırıda 104 askerin hayatını k..
