Gümüş nasıl alınır nasıl satılır? 1 gram gümüş fiyatı kaç lira?

Yatırımcı tarafından çok sık tercih edilmese de gümüş özellikle de korona salgını sürecinde yıldızı parlayan yatırım aracı oldu. Dünyadaki gelişmeler nedeniyle hem dolar hem de altın fiyatlarında hızlı bir düşüş söz konusu oldu. Merkez Bankası’nın faiz karasından sonra altın fiyatlarının yanında dolar ve euro da düştü. Altın ve dolara nazaran yatırımcısının yüzünü güldüren yatırım aracı gümüş oldu. Son günlerde çok kazandıran gümüşün yükselişi hızlandı. Gümüşte son 30 günde %33 yükseliş gerçekleşti. Emtia piyasasında geçen ay yatırımcısına yüzde 33,1 ile en fazla gümüş kazandırdı.

Gümüş de tıpkı altın gibi fiziksel olarak satın alınarak saklanılabilir. Piyasadaki en yüksek likiditeyi sunan Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) yatırım yapılabilir. Piyasalarda al sat yaparak. Gümüş madenciliği yapan şirketlerde hisse senedi satın alınabilir. Gümüş vadeli işlem sözleşmeleri (VİOP) satın alınarak gümüşe yatırım yapılabilir. Gümüş yatırımında kar edilebileceği gibi gümüşte ekonomik belirsizliklerden dolayı yaşanan fiyat dalgalanması ile zarar edilebilir.

Gümüş ne kadar?

Gümüşün gramı kaç para? Güncel bilgilere göre gümüş şu an altı liranın üstünden işlem görüyor. Bugün gümüşün gramının alış fiyatı 6.44 TL olurken gümüş satış fiyatı ise 6.44 TL olarak görülmekte.

Gram gümüş nasıl alınır?

Gümüş almak için dört tercih bulunmakta. Bunlardan biri fiziki olarak gümüş alma, ikinci seçenek bankalar üzerinden gümüş alma, üçünü seçenek vadeli işlemler veya opsiyon piyasalarından gümüş alma ve dördüncü seçenek ise forex piyasaları üzerinden gümüş almak. Gram gümüş yatırımı yapmak isterseniz tercih edeceğiniz sınırlı sayıda yatırım kuruluşu / banka bulunmaktadır. Bu bankalardan yatırım hesabı açarak gram gümüş alım satımı yapabilirsiniz. Bu bankalardan kolay bir şekilde yatırım hesabı açtırmanız mümkün.

Hangi banka gram gümüşü satıyor?

Gram gümüşe yatırım yapmak isteyen vatandaşların merak ettiği en önemli diğer husus ise gram gümüşün hangi bankalar tarafından satıldığı konusudur. Gram gümüşü aşağıda belirttiğimiz bankalardan yatırım hesabı açarak satın alabilmeniz mümkün. Bankalar üzerinden alınan gümüşü anında TL’ye çevirebileceğiniz gibi altın ya da döviz olarak da satışı mümkün.

Denizbank,

Kuveyt Türk,

Vakıfbank Katılım Bankası,

Teb bankalarına giderek yatırım hesabı açarak hemen gümüş alım satımına başlayabilmeniz mümkün.