  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gümüş nasıl alınır nasıl satılır? 1 gram gümüş fiyatı kaç lira?
Ekonomi

Gümüş nasıl alınır nasıl satılır? 1 gram gümüş fiyatı kaç lira?

Gümüş son aylarda yükselişiyle birlikte vatandaşların ilgisini çekmekte. Altın gibi değerli yatırım aracı olarak kabul gören gümüşe de yatırım yapmak istiyor. Peki gümüşe nasıl yatırım yapılır, gümüş yatırım aracı olarak nasıl kullanılır? Gümüş nasıl alınır nasıl satılır? Gümüş kaç para?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 17:19:00 - 2021-01-06 17:27:35
Gümüş nasıl alınır nasıl satılır? 1 gram gümüş fiyatı kaç lira?

Yatırımcı tarafından çok sık tercih edilmese de gümüş özellikle de korona salgını sürecinde yıldızı parlayan yatırım aracı oldu. Dünyadaki gelişmeler nedeniyle hem dolar hem de altın fiyatlarında hızlı bir düşüş söz konusu oldu. Merkez Bankası’nın faiz karasından sonra altın fiyatlarının yanında dolar ve euro da düştü. Altın ve dolara nazaran yatırımcısının yüzünü güldüren yatırım aracı gümüş oldu. Son günlerde çok kazandıran gümüşün yükselişi hızlandı. Gümüşte son 30 günde %33 yükseliş gerçekleşti. Emtia piyasasında geçen ay yatırımcısına yüzde 33,1 ile en fazla gümüş kazandırdı.

Gümüş de tıpkı altın gibi fiziksel olarak satın alınarak saklanılabilir. Piyasadaki en yüksek likiditeyi sunan Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) yatırım yapılabilir. Piyasalarda al sat yaparak. Gümüş madenciliği yapan şirketlerde hisse senedi satın alınabilir. Gümüş vadeli işlem sözleşmeleri (VİOP) satın alınarak gümüşe yatırım yapılabilir. Gümüş yatırımında kar edilebileceği gibi gümüşte ekonomik belirsizliklerden dolayı yaşanan fiyat dalgalanması ile zarar edilebilir.

Gümüş ne kadar?

Gümüşün gramı kaç para? Güncel bilgilere göre gümüş şu an altı liranın üstünden işlem görüyor. Bugün gümüşün gramının alış fiyatı 6.44 TL olurken gümüş satış fiyatı ise 6.44 TL olarak görülmekte.

Gram gümüş nasıl alınır?

Gümüş almak için dört tercih bulunmakta. Bunlardan biri fiziki olarak gümüş alma, ikinci seçenek bankalar üzerinden gümüş alma, üçünü seçenek vadeli işlemler veya opsiyon piyasalarından gümüş alma ve dördüncü seçenek ise forex piyasaları üzerinden gümüş almak. Gram gümüş yatırımı yapmak isterseniz tercih edeceğiniz sınırlı sayıda yatırım kuruluşu / banka bulunmaktadır. Bu bankalardan yatırım hesabı açarak gram gümüş alım satımı yapabilirsiniz. Bu bankalardan kolay bir şekilde yatırım hesabı açtırmanız mümkün.  

Hangi banka gram gümüşü satıyor?

Gram gümüşe yatırım yapmak isteyen vatandaşların merak ettiği en önemli diğer husus ise gram gümüşün hangi bankalar tarafından satıldığı konusudur. Gram gümüşü aşağıda belirttiğimiz bankalardan yatırım hesabı açarak satın alabilmeniz mümkün. Bankalar üzerinden alınan gümüşü anında TL’ye çevirebileceğiniz gibi altın ya da döviz olarak da satışı mümkün.

Denizbank,

Kuveyt Türk,

Vakıfbank Katılım Bankası, 

Teb bankalarına giderek yatırım hesabı açarak hemen gümüş alım satımına başlayabilmeniz mümkün.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan ile anlaşan Katar, Türkiye'yi satar mı? Çarpıcı sözler...
Gündem

Suudi Arabistan ile anlaşan Katar, Türkiye'yi satar mı? Çarpıcı sözler...

Katar ve Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşma sonrası "Katar, Türkiye'yi satar mı?" sorusu akıllara geldi. Gazeteci Taha Dağlı "Katar-..
FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları yakalanarak Türkiye'ye getirildi!
Gündem

FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları yakalanarak Türkiye'ye getirildi!

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğin..
Payitaht Abdülhamid'de ortalık karışıyor! O isim saraydan resmen ayrılıyor
Medya

Payitaht Abdülhamid'de ortalık karışıyor! O isim saraydan resmen ayrılıyor

TRT1'de beşinci sezonu ile ekrana gelen Payitaht Abdülhamid'in Cuma günü yayınlanacak bölümünde çok konuşulacak olaylar yaşanacak...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay