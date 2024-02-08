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Ekonomi Gümrükte yakalandılar: Bakanlık el koydu! Soruşturma devam ediyor
Ekonomi

Gümrükte yakalandılar: Bakanlık el koydu! Soruşturma devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-02-08 09:56:00 -
Gümrükte yakalandılar: Bakanlık el koydu! Soruşturma devam ediyor

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Habur Gümrük Kapısı'nda 345 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 345 kilogram sıvı metamfetamine el konuldu.

HABUR GÜMRÜK KAPISI'NDA 345 KİLO SIVI METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu gümrük kapısından Türkiye'ye girmek isteyen araçlar risk analizlerine tabi tutuldu. Gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülenler ayrıntılı olarak incelendi.

Bu kapsamda, su yüklü bir tır x-ray taramasına yönlendirildi. Üzerindeki yükte şüpheli yoğunluk tespit edilen araç arama hangarına alındı.

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı aramaların ardından tırdaki eşyadan numuneler alındı, teste tabi tutulan numunelerde metamfetamin cinsi uyuşturucuya rastlandı. Toplam ağırlığı 345 kilogram, piyasa değeri 655 milyon lira olan söz konusu uyuşturucuya el konuldu.

Şüpheliler gözaltına alınırken, olaya ilişkin Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.
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