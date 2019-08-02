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Gülüş tasarımında bunlara dikkat

Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, son yıllarda estetiğe verilen değerdeki artış, tüm sektörleri olduğu gibi; sağlık ve diş hekimliği alanlarını da etkilediğini belirtti.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:07
Gülüş tasarımında bunlara dikkat

Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, son yıllarda estetiğe verilen değerdeki artış, tüm sektörleri olduğu gibi; sağlık ve diş hekimliği alanlarını da etkilediğini belirtti.


Gülüş Tasarımı kavramının, estetik gelişime ve beklentilere cevap vermek amacıyla yapılan diş hekimliği uygulamaları olarak tanımlanabileceğini ifade eden Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, “Amaç gülüşünüzdeki estetik problemlerini ortadan kaldırmak, güzelleştirmektir. Kişinin elde etmek istediği estetik sonuç için diş, diş eti ve komşu dokularda çeşitli düzenlemeler yapılır. Estetik ve sağlık olarak gelişim, öz güven artışını da beraberinde getirecektir” dedi.


Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, gülüş tasarımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini konusunda, “Diş vediş eti sağlığı gülüş tasarımının hedefidir, ayrı düşünülemez. Tüm diş hekimliği uygulamalarında amaç dişin sağlıklı ve uzun ömürlü olmasıdır. Gülüş tasarımında da bu idealden vazgeçilmez ve buna ciddi bir estetik değer eklenir. Dişlerin görünürlüğü, renkleri, simetrisi, şekilleri, karakteri, birbiri ile uyumu, diş etinin görünürlüğü, seviyesi, çekilme olup olmadığı, diş ve dudak ilişkisinde, dişin dudağa yeterli desteği verip vermediği gibi durumlar detaylı olarak değerlendirilerek tasarım ve planlama yapılır. Gülüş tasarımı yüz şekli ve ağız yapısına göre de değişiklik gösterir. Gülüş tasarımını yaptıracak kişi beklentilerini net olarak ifade etmelidir” diye konuştu.


Gülüş tasarımını talep eden kişi ile hekim, planlama üzerine detaylı bir şekilde konuşarak beklentiler ve isteklerin anlatıldığını dile getiren Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, “Hekim tarafından alınacak olan ; hastaya ait modeller, fotoğraflar ve röntgenler, detaylı şekilde gülüş tasarımı analizi yapılır. Kişinin tüm beklentileri önemlidir, fakat ne kadar gerçekleştirilebilir olduğu alt yapıyı oluşturacak dişler ve çevre anatomik oluşumların ne kadar izin vereceği bu analizler sonucu ortaya çıkacaktır.Bu aşamada tedavinin artıları ve eksileri, yaklaşık sonuç üzerine konuşulur. Ortada gerçekleşmesi beklenen estetik bir beklenti vardır. Fakat beklentinin sağlanması teknik olarak mümkün olmayabilir veya uygulanması durumunda dişlerde ciddi zararlar öngörülebilir. Hekim bu aşamada hastanın bu tedaviye uygun olmadığına karar verebilir. Herkese yapılacak tasarım aynı olmayacaktır. Eğer tedavi, olabilecek sınırlar içine çekilebilirse başlanmalıdır. Yani gülüş tasarımı çalışmasında önemli olan hastanın isteğidir fakat bazı durumlarda bu mümkün olmayabilir.


Değerlendirmeler sonucunda elde edilen veriler ile oluşturulan yaklaşık sonuç MockUp veya Dijital olarak hastaya sunulur. Farklı bir tabirle bu aşama test sürüşü olarak adlandırılabilir. Hasta artık daha net bir şekilde isteklerini sunabilmektedir. Diş uzunlukları, kenar köşe şekilleri, oranlar, dudak desteği; hepsi hakkında artık daha gerçek fikirleri vardır” diye konuştu.


Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, gülüş tasarımı tedavilerinin tek seans ve kısa işlemler ile bitebildiği gibi uzun süreli tedaviler de gerekebildiğini anlatarak, “Planlama en önemli aşamadır. Örneğin; Gummy smile dediğimiz gülüş sırasında aşırı diş eti görülmesi problemi tek seansta, Porselen lamina (yaprak porselen) uygulamaları yaklaşık 3-7 günde bitirilebilir fakat diş eksikliğinin implant ile tamamlanmasında tedavinin tam olarak bitirilmesi 3 ayı bulabilir. Diş eti cerrahisi gereken operasyonlar için ise kişiden kişiye değişebilmekle birlikte, diş etinin iyileşme süreci yaklaşık 10 gündür. Mevcut durum; sağlıklı ve ideal estetik şekle dönüştürülmeye çalışılır. İyileşme süreçleri başarılı sonuç için atlanmaması gereken zaman dilimleridir. Gülüşünüzü, enerjinizi gizlemeyin.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:07
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