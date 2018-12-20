Gül'ün danışmanının tahliyesi durduruldu
Abdullah Gül’ün ve Dışişleri Bakanıyken Ahmet Davutoğlu’nun özel kalem müdürlüğü görevlerini yürüten Gürcan Balık'ın tahliyesinin durdurulduğu öğrenildi.20 Aralık 2018 Perşembe 19:12
11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ve Dışişleri Bakanıyken Ahmet Davutoğlu’nun özel kalem müdürlüğünü yapan Gürcan Balık’ın tahliyesi durduruldu.
Bugün “FETÖ üyeliği’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp“konutunda ikamet etme ve yurt dışına çıkmama” koşuluyla sanığın tahliyesine karar verilmişti.
Tutuklamaya dönük yakalama kararı çıktı
Karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi Balık hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı.
Balık, Ankara Adliyesi’ne getirilecek ve mahkeme heyeti kararı yüzüne okuyacak. Bu karar sonrası tekrar Sincan Cezeaevi’ne gönderilecek.
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