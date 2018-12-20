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Gül'ün danışmanının tahliyesi durduruldu

Abdullah Gül’ün ve Dışişleri Bakanıyken Ahmet Davutoğlu’nun özel kalem müdürlüğü görevlerini yürüten Gürcan Balık'ın tahliyesinin durdurulduğu öğrenildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 19:12
Gül'ün danışmanının tahliyesi durduruldu

11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ve Dışişleri Bakanıyken Ahmet Davutoğlu’nun özel kalem müdürlüğünü yapan Gürcan Balık’ın tahliyesi durduruldu.

Bugün “FETÖ üyeliği’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp“konutunda ikamet etme ve yurt dışına çıkmama” koşuluyla sanığın tahliyesine karar verilmişti.

Tutuklamaya dönük yakalama kararı çıktı

Karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi Balık hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı.

Balık, Ankara Adliyesi’ne getirilecek ve mahkeme heyeti kararı yüzüne okuyacak. Bu karar sonrası tekrar Sincan Cezeaevi’ne gönderilecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 19:12
  1. Ankara
  2. Gürcan Balık
  3. Abdullah Gül
  4. Abdullah gül'ün eski danışmanı Gürcan Balık

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş57 dk önce
    gül de fetöcü onuda tıkın içeri
  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    Kaçmadıysa

Günün Özeti

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