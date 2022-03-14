  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gülşen Bubikoğlu'ndan tepki çeken paylaşım! Yalısından o mesajı atınca...
Gündem

Gülşen Bubikoğlu'ndan tepki çeken paylaşım! Yalısından o mesajı atınca...

Sinema oyuncusu Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaşım yapıp "Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır" deyince takipçilerinden kendisine tepki mesajları geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 19:13:00 - 2022-03-14 19:17:13
Gülşen Bubikoğlu'ndan tepki çeken paylaşım! Yalısından o mesajı atınca...

 

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası pek çok ünlü isim evinden ve evinin bahçesinden paylaşım yaptı. Bunlardan birisi de sinema oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'ydu. Bubikoğlu, Kanlıca'daki yalısından "Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır" paylaşımı yapınca takipçileri tepki gösterdi. Usta oyuncuya "Siz de şikayet ediyorsanız pes doğrusu bu manzaralı evinizden", "Boğaza karşı yalı buz olur tabi", "Yani siz de donduysanız Gülşen hanım garip gureba ne yapsın" gibi eleştiriler geldi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay