Gülşen Bubikoğlu'ndan tepki çeken paylaşım! Yalısından o mesajı atınca...

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası pek çok ünlü isim evinden ve evinin bahçesinden paylaşım yaptı. Bunlardan birisi de sinema oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'ydu. Bubikoğlu, Kanlıca'daki yalısından "Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır" paylaşımı yapınca takipçileri tepki gösterdi. Usta oyuncuya "Siz de şikayet ediyorsanız pes doğrusu bu manzaralı evinizden", "Boğaza karşı yalı buz olur tabi", "Yani siz de donduysanız Gülşen hanım garip gureba ne yapsın" gibi eleştiriler geldi.