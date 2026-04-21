Gündem Gülistan Doku dosyasında "ihmal ve örtbas" incelemesi derinleşiyor! Müfettişler Tunceli'de mercek altına aldı
Gündem

Gülistan Doku dosyasında "ihmal ve örtbas" incelemesi derinleşiyor! Müfettişler Tunceli'de mercek altına aldı

Gülistan Doku dosyasında "ihmal ve örtbas" incelemesi derinleşiyor! Müfettişler Tunceli'de mercek altına aldı

Gülistan Doku dosyasının 6 yıl sonra "cinayet" şüphesiyle yeniden açılmasının ardından, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen üst düzey müfettiş heyeti Tunceli'de çalışmalarına hız verdi.

3 gün önce başlatılan inceleme kapsamında, cinayetin işlendiği dönemde görev yapan emniyet ve valilik personelinin süreçteki olası ihmalleri, delil karartma iddiaları ve adli mekanizmayı yanıltmaya yönelik adımları mercek altına alınıyor.

Mülkiye ve Polis Başmüfettişleri dosyayı didik didik ediyor

İçişleri Bakanlığı'ndan görevlendirilen 1 mülkiye başmüfettişi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen 2 polis başmüfettişinden oluşan heyet, 2020 yılından bu yana yürütülen soruşturmadaki tüm "aksaklıkları" inceliyor. Özellikle kamera kayıtlarının silinmesi, sim kartın usulsüz incelemeye gönderilmesi ve hastane verilerindeki şüpheli PolNet hareketliliği gibi konularda o dönem görevli amir ve memurların ifadelerine başvuruluyor.

 

İhmal mi var, kasıt mı?

Müfettişlerin odağında, soruşturmanın neden uzun süre sadece "intihar" ve "baraj gölü" ekseninde tutulduğu sorusu yer alıyor. Uzman ekiplerin "beden barajda değil" raporlarına rağmen arama çalışmalarının aylarca aynı noktada sürdürülmesinin arkasında bir yönlendirme olup olmadığı araştırılıyor. Personelin görevini kötüye kullanıp kullanmadığı veya suç delillerini gizleme suçuna iştirak edip etmediği, hazırlanan 78 soruluk kapsamlı sorgu listesiyle paralel şekilde analiz ediliyor.

 

Tuncay Sonel açığa alınmıştı

Hatırlanacağı üzere, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılmış ve Sonel açığa alınmıştı. Sonel'in bugün (21 Nisan 2026) Erzurum’da çıkarıldığı mahkemece "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "resmi belgeyi yok etmek" gibi ağır suçlamalarla tutuklanmasının ardından, müfettişlerin yürüttüğü bu idari inceleme dosyanın geri kalanındaki kamu görevlilerinin sorumluluğunu belirlemek açısından hayati önem taşıyor.

Gülistan Doku dosyasında Vali sessizliğini bozdu! Eski Vali Tuncay Sonel'den oğluna ve kendisine dair ilk açıklama

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den beklenmedik tutum! İfade vermeyi reddetti, sebebini açıkladı

Gülistan Doku dosyasında tarihi kırılma: Eski Vali Tuncay Sonel hakkında tutuklama talebi

Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Tuncay Sonel tutuklandı

