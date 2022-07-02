Gülen’e ‘mehdi’ diyen hâkime 13 yıl 6 ay hapis cezası

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık İlhan Karagöz, bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatının da hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme heyeti davayı karara bağladı. Mahkemenin kararında, darbe teşebbüsünden haberdar olan sanığın bu amaç ve iradeyle yargısal yetkisini örgütün amaçları doğrultusunda kullandığını ve hakimlik mesleğini suiistimal ettiği belirtildi. Kararda, sanığın mesai saatleri dışında, dava dosyasıyla ilgisiz, usul ve yasalara aykırı şekilde siyasi ve suç oluşturur söylemlerde bulunarak, FETÖ elebaşını “mehdi” ilan eder mahiyette, olay ve faille alakasız, örgüt amaçlarına hizmet eder şekilde gerekçeli karar yazdığı anlatıldı. Kararda, mahkeme sanığa FETÖ kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan üst sınırdan 9 yıl hapis cezası verdi. Sanığın terör suçu işlemesi sebebiyle cezayı 13 yıl 6 aya çıkaran mahkeme, duruşmada gösterdiği olumsuz tutum ve davranışlarını, yazmış olduğu savunma dilekçelerinde mahkemeyi töhmet altında bırakıcı söylemlerde bulunmasını ve mahkemeyi tanımaz davranışlarını dikkate alarak cezada indirim uygulamadı.