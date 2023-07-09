Güle oynaya askere gittiler

Kavak Otogarı'nda bir araya gelen vatandaşlar askere giden gençler için eğlence düzenledi. Otogarda toplanan asker aileleri ve vatandaşlar, vatani görevlerini yapmak üzere askere giden gençleri davul-zurna eşliğinde oynayarak uğurladı.

Çeşitli oyunların oynandığı eğlencede vatandaşlar "En büyük Asker Bizim Asker", "Vatan Sana Canım Feda", "Her Türk Asker Doğar" sloganları attıktan sonra yapılan dua ardından gözyaşları ile çocuklarını askere yolcu etti.

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