  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dolara tarihinde görülmemiş bir darbe indirilmeye hazırlanılıyor! 5 ülke resmen yeni para birimine geçiyor

Altına yatırım için doğru zaman mı?

Türkiye'ye ziyaret düzenleyecek olan Arap ülkesi liderine karşı şok hamle! Darbe planlıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin hürmetine Allah bunlara oy verenlere sabır versin

Her tahmini tutan Hatice Kolçak, son gram altın öngörüsünü Türkiye'ye ilan etti: 400 lira birden bekliyorum

Mete Yarar'dan beklenmedik itiraf: Türkiye o ülke o konusunda bir yere kadar direnebilir, ama sonra girerler

Hangi cezayı uygulayacağını söyledi! Hz. Ali, Hz. Ebubekir aleyhine konuşanlara ne demişti!

Ahlaksızlık diz boyu! İranlı soytarı, Türkiye’deki Gülşen’i aratmadı!

Otomobilini satmak için ilan verenler dikkat! Eğer bunu yaparsanız başına bela aldınız demektir

Çin'den F-35'leri sarsacak karar! Milli Muharip Uçak ile ilgili tutumları gündeme oturacak
Yerel Güle oynaya askere gittiler
Yerel

Güle oynaya askere gittiler

Yeniakit Publisher
2023-07-09 07:40:00 -
Güle oynaya askere gittiler

Samsun'un Kavak ilçesinde gençler vatani görevlerini yapmak için güle oynaya askere gittiler.

Kavak Otogarı'nda bir araya gelen vatandaşlar askere giden gençler için eğlence düzenledi. Otogarda toplanan asker aileleri ve vatandaşlar, vatani görevlerini yapmak üzere askere giden gençleri davul-zurna eşliğinde oynayarak uğurladı.

Çeşitli oyunların oynandığı eğlencede vatandaşlar "En büyük Asker Bizim Asker", "Vatan Sana Canım Feda", "Her Türk Asker Doğar" sloganları attıktan sonra yapılan dua ardından gözyaşları ile çocuklarını askere yolcu etti.

NATO'dan Rusya'ya karşı askeri plan: Vilnius’ta sıcak saatler
NATO'dan Rusya'ya karşı askeri plan: Vilnius’ta sıcak saatler

Gündem

NATO'dan Rusya'ya karşı askeri plan: Vilnius’ta sıcak saatler


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Asker eğlencesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Asker eğlencesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Yerel

Asker eğlencesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni tutar
Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni tutar

Ekonomi

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni tutar

Richard Silverstein: İsrail yapay zeka destekli askeri teknolojiyi Filistinliler üzerinde test ediyor
Richard Silverstein: İsrail yapay zeka destekli askeri teknolojiyi Filistinliler üzerinde test ediyor

Dünya

Richard Silverstein: İsrail yapay zeka destekli askeri teknolojiyi Filistinliler üzerinde test ediyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23