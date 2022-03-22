Güldür Güldür’ü şimdi de HDP sevdası tuttu!
Turgay Ciner’in sahibi olduğu Show TV’de yayınlanan ‘Güldür Güldür’ adlı programda şimdi de HDP sevdası baş gösterdi. Programda resmen HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in propagandası yapıldı.
Turgay Ciner’in sahibi olduğu Habertürk ve Show TV’de gün geçmiyor ki, yeni bir skandal patlak vermesin.
“Skeç” adıyla HDP propagandası yapıldı
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, sözde ‘eğlence’ amaçlı hazırlanan ‘Güldür Güldür Show’un son bölümünde HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in propagandası yapıldı. HDP’li eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i oyunculardan Mahir İpek ‘skeç’ adıyla programda oynadı. Sırrı Süreyya Önder ile Mehmet Metiner arasında TBMM’de geçen “Bırakın gelsin gel hele gel” şeklindeki söylem programda sahnelendi.