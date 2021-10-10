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Medya Güldür Güldür’e bir darbe de Gönül Dağı’ndan geldi!
Medya

Güldür Güldür’e bir darbe de Gönül Dağı’ndan geldi!

Rezil skeçleri ile sözde komedi yapan SHOW TV’nin Güldür Güldür programı reytinglerde çakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 12:08:00 -
Güldür Güldür’e bir darbe de Gönül Dağı’ndan geldi!

Reyting nedeniyle sürekli yayın tarihini değiştirerek ayakta durmaya çalışan Ali Sunal’ın sunuculuğunu yaptığı program reytinglerde dibi gördü.

İşte 9 Ekim 2021 reyting sonuçları;

10 - Güldür Güldür (Show TV)

9 - Ana Haber (Kanal D)

8 - Hava Durumu (Kanal D)

7 - O Ses Türkiye (TV8)

6 - Ana Haber (Show TV)

5 - Ana Haber (Fox TV)

4 - Kardeşlerim Özet (ATV)

3 - Gönül Dağı Özet (TRT 1)

2 - Kardeşlerim (ATV)

1 - Gönül Dağı (TRT 1)

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