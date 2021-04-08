Güldür Güldür bu kez Rasim Ozan Kütahyalı'yı yaptı! Kütahyalı'dan açıklama geldi

Show TV’de ekranlara gelen ve geçmişte tepki çeken skeçler ile gündeme gelen ‘Güldür Güldür'de bu kez Rasim Ozan Kütahyalı tiplemesi yapıldı.

Spor programlarında yaptığı ilginç yorum ve tepkiler ile dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı'yı gündemine alan Güldür Güldür'de, “Gelecekten Günümüze Futbol” başlıklı skeçte, gelecekten gelen ve Rasim Ozan Kütahyalı’dan esinlenen ‘Bahadır Samatyalı’ karakteri için “Geleceğe gönderemiyoruz çünkü gelecektekiler de istemiyormuş” yorumu yapıldı.

Rasim Ozan'dan açıklama geldi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu skeçle ilgili yorumda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı "Show’da Ali Sunal’ın Güldür Güldür ekibinin hazırladığı ROK taklit skecine koptum. Bana sağlam giydirmişler. Beni yerden yere de vursa mizahçıların ifade özgürlüğünü sonuna kadar savunuyorum. Yeter ki güldüren, iyi komedi olsun. Tebrikler Güldür Güldür’cüler" dedi.