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Gündem Gülben Ergen sahnede bir anda yere yığıldı! Kalkamadı
Gündem

Gülben Ergen sahnede bir anda yere yığıldı! Kalkamadı

Düzcespor'un şampiyonluk kutlamaları için sahne alan Gülben Ergen, şarkı söylediği sırada sahnede düştü. Karavanına götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Ergen yeniden sahneye çıkarken, rahatsızlanınca konser sona erdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 08:29:00 -

Düzce'de konser için sahneye çıkan ünlü sanatçı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede düştü.

TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükselen Bitexen Düzcespor'un kutlama programında Gülben Ergen sahne aldı.

Ergen, şarkılarını söylerken elbisesine takılarak düştü. Ergen'in düştüğünü gören görevliler kendisini karavana götürdü.

Ergen, 112 Acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından sahneye döndü.

Gülben Ergen "Arkadaşlar sizin şampiyonluğunuz beni devirdi. Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığım yerden devam ediyorum." dedi.

Dizlerinden ve kolundan hafif yaralanan Ergen, daha sonra sahneye geri döndü. Bir süre sahnede kalan Gülben Ergen, rahatsızlanınca yeniden karavana götürülürken, konser de sona erdi.

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