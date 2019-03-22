Gülaçar: “Müküs tamam”

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, “Gençlerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz için bu kez AK Parti diyeceğiz” dedi.

Sabahın erken saatlerinde seçim çalışmaları kapsamında Bahçesaray ilçesine gelen Osman Nuri Gülaçar; Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, Bahçesaray Belediye Başkan Adayı Meki Arvas ve ilçe teşkilatları ile 31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere yönelik ilçe mitinglerinin ilkini burada gerçekleştirdi. Bahçesaray’da coşkuyla karşılanan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, memlekete huzur ve güvenin gelmesini istediklerini söyleyerek, ’’İstiyoruz ki bu şehre ve memlekete güven gelsin, huzur gelsin. İşte bizde bundan dolayı bu defa AK Parti diyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz için bu kez AK Parti diyeceğiz. Bu kez görüyorum ki güzel Bahçesaray kararını vermiş ve bu coşkulu kalabalık inşallah seçim günü AK Parti diyecektir’’ dedi.

’’Bahçesaray cennetten bir parça’’

İlk mitingi Bahçesaray’da yaptıklarını belirten Gülaçar, ’’Değerli Müküs halkı, biz ilk mitingimizi Bahçesaray’ımızda yaptık. Siz birde Bahçesaray’ı bizden dinleyin, Ankara’da nasıl anlattığımızı bir dinleyin. Bahçesaray cennetten bir parça ve insanı aziz ve o kadar değerli. Hamdolsun Allah’a biz sizinle gururluyuz ve mutluyuz’’ ifadelerini kullandı.

Mitingin ardından beraberindekilerle esnafı ziyaret ederek gündeme dair açıklamalarda bulunan Gülaçar; “Bugün Nevruz. Nevruz yeni umutların ve yeniden dirilişin habercisidir. Van’ımızın ve bölgemizin yeni bir başlangıca ihtiyacı var. Nevruz’un güzel ve umut dolu günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Ayrıca bugün Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Artı 1 farkla bizlerden üstün olan kıymetli evlatlarımızın günlerini de kutluyorum” diye konuştu.

Bahçesaray ziyareti sonrası, Eğitim Bir-Sen Van 1. No’lu Şubesi tarafından Özalp ilçesinde organize edilen ‘Eğitim Çalışanlarıyla Buluşma’ programına katılan Gülaçar, “Eğitim Çalışanlarıyla Buluşma programında kıymetli öğretmenlerimiz ve eğitim camiasına yıllarca hizmet veren onlarca insanımızla bir araya geldik. Kendilerinden 31 Mart’ta ciddi bir destek alacağız inşallah. Program için Şube Başkanı Mehmet Ali Uca olmak üzere tüm Eğitim Bir-Sen çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Partililerle birlikte bir dizi aile ve hane ziyareti de gerçekleştiren Gülaçar; Malkoç, Kuşan ailelerine hasta ziyaretlerinin ardından İpekyolu Belediye Başkan Adayı Muhsin Aydın ile beraber Selimbey Mahallesi’nde Gülgeldi ailesine ziyarette bulundular.