MEHMET AYDIN

“Sağlıklı Aile Modeli” adıyla raflardaki yerini alan eser, modern çağın hızla değişen aile yapısına güçlü ve uygulanabilir bir rehber sunuyor. Kitap, “Güçlü Aileler, Güçlü Yarınların Temelidir” yaklaşımından yola çıkarak okuyucuyu aile içi ilişkilerin derinliklerine davet ediyor. Gümüş, yıllar içinde sayısız aileyle yaptığı çalışmaların ışığında, yanlış bilinen doğruları tek tek ele alıyor; örnek vakalar, uzman değerlendirmeleri ve klinik deneyimlerle ailelerin kendi iç dengelerini yeniden kurabilmeleri için yol haritası çiziyor.

SORUNLARA ÇÖZÜM BULUYOR BAĞLARI GÜÇLENDİRİYOR

Kitap, günümüz ebeveynlerinin en çok zorlandığı noktaları kapsamlı bir bakış açısıyla ele alıyor. Çocuklarla sağlıklı iletişim kurmanın inceliklerinden, teknoloji çağında doğru rehberlik etmenin zorluklarına; öfke kontrolü karşısında geliştirilebilecek sağlıklı tutumlardan, akademik başarıya bilimsel temelli destek sunma yöntemlerine kadar pek çok konu derinlemesine işleniyor. Ayrıca aile içi iletişimin güçlenmesi, çocuklarda öz güvenin sağlıklı gelişmesi, kardeş çatışmalarının yapıcı biçimde yönetilmesi ve disiplinin doğru uygulanışının yanı sıra sorumluluk bilincinin kazandırılması gibi ebeveynlik sürecini doğrudan etkileyen başlıklar da kitapta detaylı biçimde açıklanıyor. Böylece okurlar, hem günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara uygulanabilir çözümler buluyor hem de aile içi bağları güçlendirecek bilinçli adımlar atma fırsatı yakalıyor. Gümüş, “Annelik nerede başlar, nerede biter? Babalık nasıl yapılır?” gibi temel sorulara net, anlaşılır ve hayata geçirilmesi kolay cevaplar sunuyor. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan problemler için sunduğu pratik ve doğal yöntemler ise aile bağlarını zedelemeden güçlendirmeyi hedefliyor. Basit ama etkili adımlarla büyük değişimlerin mümkün olduğunu gösteren “Sağlıklı Aile Modeli”, aile içi huzuru artırmak, ebeveynlik yolculuğunu daha bilinçli kılmak ve güçlü bir aile yapısı inşa etmek isteyen herkes için kapsamlı bir başvuru kaynağı olma niteliği taşıyor.