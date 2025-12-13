  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Netanyahu'nun gizli Türkiye planı ortaya çıktı! Katil F-35’e karşı

Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu

"Afrika Boynuzu" kırılmak üzere! Denize erişim için savaş çıkaracaklar

CHP’li belediyede rol icabı başkanlık: Borç var hizmet yok! Beşikçioğlu, belediyeciliği film sahnesi sanıyor

Gazze’de kış alarmı! İnsani felaket uyarısı yapıldı

Bakan Kacır’dan müjde 'OSB’lerden 11 kat daha büyük bölgeler kurulacak' Sanayida mega devrim

Üvey çocuğuna işkence ederek ölümüne neden olan kadın idam edildi! Darısı Türkiye'ye

Türkiye'den büyük operasyon

Ak Partililer vebaldesiniz. Vekiller, danışmanlar, vebaldesiniz!

Türkiye'nin balistik füzesi Atina ile Tel Aviv'de alarm zillerini çaldırdı Tayfun etkisi
Kültür - Sanat Güçlü Aileler, Güçlü Yarınların Temelidir
Kültür - Sanat

Güçlü Aileler, Güçlü Yarınların Temelidir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Güçlü Aileler, Güçlü Yarınların Temelidir

Uzman Psikolog Kerem Gümüş, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı aile dinamikleri, ebeveyn tutumları ve çocuk gelişimi alanındaki birikimini yeni kitabında bir araya getirdi.

MEHMET AYDIN

“Sağlıklı Aile Modeli” adıyla raflardaki yerini alan eser, modern çağın hızla değişen aile yapısına güçlü ve uygulanabilir bir rehber sunuyor. Kitap, “Güçlü Aileler, Güçlü Yarınların Temelidir” yaklaşımından yola çıkarak okuyucuyu aile içi ilişkilerin derinliklerine davet ediyor. Gümüş, yıllar içinde sayısız aileyle yaptığı çalışmaların ışığında, yanlış bilinen doğruları tek tek ele alıyor; örnek vakalar, uzman değerlendirmeleri ve klinik deneyimlerle ailelerin kendi iç dengelerini yeniden kurabilmeleri için yol haritası çiziyor.

 

SORUNLARA ÇÖZÜM BULUYOR BAĞLARI GÜÇLENDİRİYOR

Kitap, günümüz ebeveynlerinin en çok zorlandığı noktaları kapsamlı bir bakış açısıyla ele alıyor. Çocuklarla sağlıklı iletişim kurmanın inceliklerinden, teknoloji çağında doğru rehberlik etmenin zorluklarına; öfke kontrolü karşısında geliştirilebilecek sağlıklı tutumlardan, akademik başarıya bilimsel temelli destek sunma yöntemlerine kadar pek çok konu derinlemesine işleniyor. Ayrıca aile içi iletişimin güçlenmesi, çocuklarda öz güvenin sağlıklı gelişmesi, kardeş çatışmalarının yapıcı biçimde yönetilmesi ve disiplinin doğru uygulanışının yanı sıra sorumluluk bilincinin kazandırılması gibi ebeveynlik sürecini doğrudan etkileyen başlıklar da kitapta detaylı biçimde açıklanıyor. Böylece okurlar, hem günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara uygulanabilir çözümler buluyor hem de aile içi bağları güçlendirecek bilinçli adımlar atma fırsatı yakalıyor. Gümüş, “Annelik nerede başlar, nerede biter? Babalık nasıl yapılır?” gibi temel sorulara net, anlaşılır ve hayata geçirilmesi kolay cevaplar sunuyor. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan problemler için sunduğu pratik ve doğal yöntemler ise aile bağlarını zedelemeden güçlendirmeyi hedefliyor. Basit ama etkili adımlarla büyük değişimlerin mümkün olduğunu gösteren “Sağlıklı Aile Modeli”, aile içi huzuru artırmak, ebeveynlik yolculuğunu daha bilinçli kılmak ve güçlü bir aile yapısı inşa etmek isteyen herkes için kapsamlı bir başvuru kaynağı olma niteliği taşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23