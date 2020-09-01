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Aktüel Guatemala’da mahkumlar 10 gardiyanı rehin aldı
Aktüel

Guatemala’da mahkumlar 10 gardiyanı rehin aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 10:03:26 -
Guatemala’da mahkumlar 10 gardiyanı rehin aldı

GUATEMALA (AA) - Orta Amerika ülkesi Guatemala’da, bir hapishanedeki mahkumlar, yetkililerin bazı çete üyelerini başka bir cezaevine nakletmesini nedeniyle 10 gardiyanı rehin aldı.

İçişleri Bakanı Olivero Garcia Rodas, yaptığı açıklamada, gardiyanların serbest bırakılması için 18 çete üyesinin geri getirilmesine ilişkin mahkumların taleplerini reddettiğini belirterek, yetkililerin hapishane dışında kontrolü sağladığını söyledi.

Rodas, cezaevindeki çete oluşumunu dağıtmak amacıyla söz konusu mahkumların başka hapishanelere gönderildiğini ifade ederek, gardiyanları kurtarmak için gerekirse güç kullanılacağını kaydetti.

Dün, cezaevi yetkilileri, çete üyesi olduğu belirtilen 18 mahkumu farklı hapishanelere transfer etmişti.

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