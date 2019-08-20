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Guatemala Devlet Başkanının oğlu ve kardeşi yolsuzluk davasında aklandı

20 Ağustos 2019 Salı 10:20
Guatemala Devlet Başkanının oğlu ve kardeşi yolsuzluk davasında aklandı

GUATEMALA (AA) - Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales'in oğlu ve erkek kardeşinin, haklarında açılan yolsuzluk davasında beraat ettiği bildirildi.

Devlet Başkanı Morales'in sahte fatura düzenleme ve 2013 yılında hayata geçirilmeyen bir etkinlik için ödenek almakla suçlanan oğlu Jose Manuel Morales Marroquin ve kardeşi Samuel Morales, mahkeme kararıyla aklandı.

Mahkeme, devlet başkanının aile üyeleri tarafından dolandırıcılık yapıldığına veya herhangi bir ekonomik yarar sağlandığına ilişkin kanıt bulunmadığına karar verdi.

Mahkeme kararının temyize götürülebileceği kaydedildi.

Morales Marroquin, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Gerçeklerin bizi serbest kılacağını söylemiştik. Bizim tarafımızdan, ailemiz tarafından, bu davaları engellemek için hiçbir zaman hiçbir şey yapılmadı." dedi.

Devlet Başkanı Morales, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, mahkeme kararı ile "ailesine yönelik siyasi zulmün, cesaretini kırmak ve itibarını sona erdirmek için kullanılan çok sayıda silahtan biri olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Ülkedeki yolsuzlukları soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) destekli Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonu (CICIG) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2017'de Morales'in kardeşi ve oğlu 20 bin dolar tutarında sahte fatura beyan etmek ve vergi kaçırmakla suçlanmıştı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Morales'in kardeşi Samuel Morales tutuklanmış, oğlu Jose Manuel Morales Marroquin'i de sorguya almıştı.

- Guatemala'da komisyona engel

Devlet Başkanı Jimmy Morales, geçen yıl ağustos ayı sonunda CICIG'nin yetkisini yenilemediğini açıklayarak komisyonu, "ideolojik ön yargı ile seçici cezai kovuşturma yürütmekle" suçlamıştı.

Guatemala hükümeti eylül ayının başında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, CICIG Başkanı Ivan Velasquez'in ülkeye girmesine izin verilmeyeceği yönündeki kararını aktarmış, sonrasında BM, komisyon başkanının "durum netlik kazanana kadar görevini Guatemala dışından yürütmesine" karar verilmişti.

Anayasa Mahkemesi, Eylül 2018'de Velasquez'in Guatemala'ya tekrar kabul edilmesi kararı almıştı. Mahkeme, kararın temyiz edilemeyeceğini duyurmuştu.

Hükümet ise aynı ayın sonunda, Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen CICIG Başkanı Ivan Velasquez'in ülkeye girişine yine izin vermemişti.

CICIG'den geçen yıl ekim ayında yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı tarafından kendilerine, 3 personelin vizesinin iptal edildiği, 8 personelin ve 2 aile üyesinin vize taleplerinin ise reddedildiğinin bildirildiği belirtilmişti.

Vize engelinden etkilenenler arasında, Devlet Başkanı Morales hakkında seçim kampanyası finansmanında yasa dışı yollara başvurduğu iddiasıyla ilgili soruşturma yürüten Kolombiyalı avukat Luis Fernando Orozco ile Morales'in oğlu ve erkek kardeşine karşı açılan bir davada komisyon üyesi olan diğer bir Kolombiyalı avukat Cesar Rincon'un da olduğu kaydedilmişti.

- GIGIC görevlilerinin diplomatik dokunulmazlığının kaldırılması

Guterres, Guatemala hükümetinin, Orta Amerika ülkesinde yolsuzluk iddialarını soruşturan BM komisyonunun başına yeni bir isim atanması talebini kabul etmemişti.

Diğer yandan, Guatemala hükümeti, Aralık 2018'de CICIG'in 11 görevlisinin diplomatik dokunulmazlığını da kaldırmıştı.

Morales'in seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir miktarı bildirmeyi reddettiği ve partisinin banka hesaplarını gizlediği ayrıca iş adamlarının, kendisini devlet başkanlığına taşıyan Ulusal Yakınlaşma Cephesine bir milyon dolardan fazla para aktardığı iddia ediliyordu.

Hakkındaki iddiaları reddeden Morales, CICIG Başkanı Velasquez'i "istenmeyen adam" ilan etmişti.

Guatemala'da 13 yıl önce BM'nin desteğiyle kurulan CICIG, daha önce ülkenin eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina ve eski Devlet Başkanı Yardımcısı Roxan Baldeta'nın yargılanmasında kilit rol üstlenmişti. Molina ve Baldeta, hapis cezalarına çarptırılmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:20
  1. Guatemala
  2. Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonu (CICIG)
  3. Jimmy Morales

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