  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Guardiola'nın yerine o geliyor
Spor

Guardiola'nın yerine o geliyor

Premier Lig devi Manchester City, Pep Guardiola'nın ayrılığına hazırlanıyor. İspanyol teknik adamın yerine geçecek adayı belirlediler.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 17:11:00 -
Guardiola'nın yerine o geliyor

Premier Lig devi Manchester City, Pep Guardiola'nın ayrılığına hazırlanıyor. İspanyol teknik adamın yerine geçecek adayı belirlediler.

İspanyol teknik adamın sözleşmesi 2023 yazında bitiyor. Guardiola daha önce verdiği demeçlerde ayrılık sinyali vermiş, farklı bir kariyer planına açık olduğunu dillendirmişti.

Guardiola'nın yerine geçecek aday için çalışmalarını sürdüren Manchester City aradığı ismi yakınında buldu.

Times'ın iddiasına göre Manchester City, Guardiola'nın koltuğu için uzun süredir tek bir aday üzerinde duruyor.

Leicester City Menajeri Brendan Rodgers uzun süredir Manchester City'nin gündeminde. İngiliz teknik adam yalnızca City'nin değil diğer birçok Avrupa devinin de listesindeydi.

Daha önce Barcelona ile adı anılan Brendan Rodgers için Manchester United iddiaları da gündeme gelmişti. Manchester City'nin uzun süreli ilgisinin farkında olan Rodgers da bu ilgiden memnun.

Pep Guardiola'nın Manchester City'den ayrılması durumunda yerine Brendan Rodgers'ın geçme ihtimali oldukça yüksek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karantinada olan Fatih Erbakan aşı kararını duyurdu
Gündem

Karantinada olan Fatih Erbakan aşı kararını duyurdu

Eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından karantinaya giren Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, sağlık durumuna ilişkin bir basın ..
ABD, İsrailli firmaları kara listeye aldı!
Dünya

ABD, İsrailli firmaları kara listeye aldı!

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail merkezli teknoloji firmaları NSO Group ve Candiru ile bir Singapur ve Rus şirketini, casus yazılım olan ..
Ekrem yavuz hırsız gibi! Ülke yönetilemiyormuş
Siyaset

Ekrem yavuz hırsız gibi! Ülke yönetilemiyormuş

Göreve geldiği günden bu yana adam akıllı tek bir projeye imza atamayan Ekrem İmamoğlu, "yavuz hırsızlığa" soyundu. 16 milyonluk İstanbul'u ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay