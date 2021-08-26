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Spor Guardiola bırakıyor!
Spor

Guardiola bırakıyor!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kariyerine ilişkin önemli kararlar aldı. İspanyol teknik adam, 2023 yılında Manchester City'den ayrılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 15:28:00 -
Guardiola bırakıyor!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kariyerine ilişkin önemli kararlar aldı. İspanyol teknik adam, 2023 yılında Manchester City'den ayrılacağını açıkladı.

Deneyimli çalıştırıcı, sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüp kariyerine ara vereceğini söyledi.

Guardiola, "Bu takımdaki 7 yılın ardından, durmam gerektiğini düşünüyorum. Bir ara vereceğim ve ne olacağını göreceğiz. Mümkünse bir sonraki durak milli takım olacak" ifadesini kullandı.

50 yaşındaki teknik adam, 2016 yılında geldiği Manchester City'de 3 lig şampiyonluğu, federasyon kupası ve üst üste dört kez de lig kupası kazandı.

 

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