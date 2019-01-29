Guaido'dan Maduro'ya tehdit! Venezuela'da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, bir ABD kanalına verdiği röportajda Devlet Başkanı Maduro'yu, ülkesine askeri müdahale yaptırmakla tehdit etti.

Arkasına ABD ve başka başka devletleri alarak Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun karşısına çıkan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Amerikan haber kanalı CNN International'e konuştu. Guaido, ABD Başkanı Donald Trump ile bir kere telefonda görüştüğünü söyledi. Haber7'nin haberine göre, ülkesinde barışçıl bir geçişi sağlayabileceğini ve özgür seçimleri yapabileceğini söyleyen Guaido, "Venezuela'ya bir askeri müdahalenin olup olmayacağına" dair soruya ise "Bütün seçenekler masada" yanıtını verdi.

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