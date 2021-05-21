GTÜ drone eğitimi için İngiltere’yle anlaştı

Rektör Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan, “İngiliz Flyby Technology ve Flybvlos Technology şirketleriyle el ele veriyoruz. Önemli bir adım daha atıyoruz. Bu adımımız, öğrencilerimizin drone eğitimini almalarına, yeni Ar-Ge projeleri ortaya koymalarına imkân tanıyacak” dedi. Flyby Technology’nin eğitim programının Flybvlos Technology tarafından yerli ve yabancı adaylara sunulacağına dikkat çeken Aslan, şunları ifade etti: “EASA uyumlu General Visual Line of Sight Certificate (GVC) belgesi bulunan adaylar, ticari operasyonları için iç ve dış uçuşları icra edebilecek. Programa katılan öğrencilerimiz, İngiltere’de eğitim görecek. Yabancı öğrenciler de Türkiye’de eğitim alma hakkı elde edecek. Ayrıca yapılan EASA onaylı İHA2 ve İHA3 drone eğitimlerinin idari düzenlemeleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’yle (SGHM) oluşturulacak.”