GTB fındıktaki sorun ve çözüm önerilerini Bakan Pakdemirli'ye aktardı

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, veraset yoluyla küçük parçalara bölünen arazilerin Bakanlıkça onaylanmış müteşebbis şirketlere kiralanması ve verimli fındık tarımı için devlet teşvikinin yolunun açılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 oda ve borsa başkanının, video konferans yöntemiyle Bakan Bekir Pakdemirli ile istişare toplantısı gerçekleştirdiğini, bu toplantıda kendisinin de fındık tarımında yaşanan 3 sorun ve çözüm önerilerini Pakdemirli'ye ilettiğini belirtti.

Fındık bahçelerinin veraset yoluyla çok küçük parçalara bölünmesi ve kırsalda geçinemeyen ailelerin kentsel alanlara göç etmesi nedeniyle fındık bahçelerinden azami seviyede verim alınamadığını ifade eden Bölük, bu ve buna benzer parçalı arazilerin Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanmış müteşebbis şirketlere kiralanması ve bu arazilerde verimli fındık tarımı için devlet teşvikinin yolunun açılmasını istedi.

Bölük, tarımsal arazilerde bu yola girilmesinin makineleşmeye, fındık bahçelerinin yeniden organize edilerek verimli hale getirilmesine ve ülke ekonomisi nezdinde sürdürülebilir bir fındık tarımına büyük getiriler sağlayacağını kaydetti.

Fındıkta 2009 yılından itibaren doğrudan gelir desteği sisteminin uygulandığını anımsatan Bölük, bu desteğin, özellikle büyük metropollerde iş yaşamını sürdüren arazi sahiplerini üretimden vazgeçirdiğini, üretmeden doğrudan gelir desteğini alır hale gelen ve üretime hiçbir fayda yaratmayan bir destek modeli ve buna bağlı ödeme sistemi geliştiğini öne sürdü.

Bölük, devletin, Nisan 2017'den itibaren fındık ticaretine alım yönünde müdahale yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Devletin tekrar müdahale alımı yapmaya başlaması göz önüne alındığında ve son iki senedir de bunun çok iyi bir şekilde yönetiliyor olması göstermiştir ki doğrudan gelir desteği ödemesinden vazgeçilerek üretimi teşvik etmek ve ülkemize daha fazla döviz kazandırıcı bir faaliyet yapmak daha verimli olacak. Üreticiyi daha fazla üretmeye teşvik ederek artık fındık bahçelerinde gerçek çiftçilik faaliyetinin yapılmasının önü bu işi yapmaya aday müteşebbis kurumsal firmalar marifetiyle açılacaktır. Bu durumun gerçekleşmesi halinde fındık bahçelerinde yılın 12 ayı istihdam yaratılacak faaliyetler de gerçekleştirilmiş olacak ve fındık tarımındaki liderliğimizin ticaretimizin de aynı paralelde gelişmesine faydalar yaratacağını mülahaza etmekteyiz."

Köye Dönüş Projesi'nin de ciddi bilimsel bilgiler ve uygulamalar ışında hayata geçirilmesini istediklerini ifade eden Bölük, köye dönüşlere teşvik verilmesi, genç nüfusun köy yaşamına dönüşünün özendirilmesi ve bu anlamda köydeki sosyal yaşamın asgari düzeyde sağlanması gerektiğini kaydetti.

Köye dönüş döngüsü içerisinde öncelikle okullarda başlayan aydınlanma ile üretecek bir Türkiye'nin, tarımda 21. yüzyılın tarihini yazacağı düşüncesinde olduğunu vurgulayan Bölük, bunun için disiplin, program ve plan yapmak gerektiğini belirtti.







