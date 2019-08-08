0553 313 94 23

GTB başkanları Kurban Bayramını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:43
GTB başkanları Kurban Bayramını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Bayramların insanlar arasında gönül köprüleri oluşturan; kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularını pekiştiren müstesna günler olduğunu kaydeden GTB Başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdiler:


“Hakk’a teslimiyetin ve kulluk vazifesinin en güzel tecellilerinden biri olan Kurban Bayramı’na milletçe ulaşmanın manevi hazzı ve mutluluğunu bir arada yaşamaktayız. Özü itibariyle yeryüzündeki bütün insanlığa barış ve kardeşlik çağrısı yapan Kurban Bayramı, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, millet olma şuurumuzun daha da güçlendiği mukaddes zaman dilimlerimizin başında gelmekte. Geçmişi tam manasıyla idrak etmenin, yoksula, çaresize, açıkta kalana yakınlaşmanın ve yardım eli uzatmanın en güzel örneklerini içerisinde barındıran Kurban Bayramı, bu nedenle asırlardır yaşadığımız bu kadim topraklarda bizleri biz yapan en ulvi değerlerimizin başında gelmiştir. Bayramlar tüm insanlığın ortak sevinci ve mutluluğu olunca daha farklı bir anlam kazanır. Millet olmanın en temel gayesi de ortak duyguları paylaşmak ve bunları birlikte yaşamaktan geçer. Bu sebeple, böylesi özel gün ve kutlu zaman dilimlerini kendimize fırsat bilerek, aile ve yakınlarımızla hemhal olup, kimsesizlere ve yardım muhtaç ailelere sevgi ve merhamet elimizi uzatıp bugünün manevi ortamını onlarla paylaşmalıyız. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın sevgiye, barışa, kardeşliğe ve huzura en fazla ihtiyaç duyduğu bu mukaddes zaman diliminde, yeryüzündeki tüm hüzünlerin son bulmasını temenni ediyor, başta Gaziantepli hemşerilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Tahmazoğlu, Kurban Bayramını kutladı
    1. Başkan Tahmazoğlu, Kurban Bayramını..
    2. Hükümet yetkililerinden bomba iddia!..
    3. Pakistan, Hindistan’la tren..
    4. M3 para arzı azaldı
    5. Kuran kursları arasında düzenlenen..
    6. Galatasaray'da flaş ayrılık!..
    7. Merkez Bankasının rezervleri belli oldu
    8. Kuveyt, 29 yıl sonra vatandaşlarının..
    9. Denizli’deki deprem Kütahya’da da..
    10. Denizli’deki deprem Eskişehir’i de..
    11. Öğrenciyken diktiği fidana 37 yıllık..
    12. TSK'ye 22 yeni modüler üs bölgesi için..
    13. E-kitaplar gerçek kitapların yerini..
    14. Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları..
    15. Ayvalık’ta Büyükşehir’den2020-2024..
    16. DEAŞ’tan aranan Iraklı Samsun’da..
    17. UEFA Süper Kupa Finali nedeniyle bazı..
    18. Aydın’daki yangın korkuttu
    19. Kütahya yurtdışından 3 bin 342 kişi..
    20. Ayvalık’ta Çinli turizm heyecanı
    21. Merkez Bankası rezervleri
    22. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri..
    23. Çankırı'da feci kaza! 2 ölü, 5 yaralı
    24. Rejim güçleri İdlib Gerginliği Azaltma..
    25. Özgür Gök: "Tasasız bir tatil için..
    26. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    27. Bomba taşıyan teröristin YPG’li olduğu..
    28. Kurban Bayramı’nda kronik hastalığı..
    29. Garanti BBVA Partners'ın yeni dönem..
    30. Havalimanındaki danışma robotlarına..
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru