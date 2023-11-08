GTA 6 için geri sayım başladı! İşte resmi duyuru tarihi

Take - Two Interactive, GTA serisinin merakla beklenen altıncı oyununun resmi duyurusunu yapmayı planlıyor. Rockstar Games'in 25. yıldönümüne özel olarak bir fragman da yayınlayacağı kaydedildi. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak, nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

Oyunseverler 2013 yılından beri geliştirilen GTA 6'nın fragmanını, nasıl olacağını ve ne zaman çıkış yapacağını merak ediyor.

10 yıl önce çıkan ve satış rekorları kıran serinin bir önceki oyunu GTA 5 ise 185 milyondan fazla kopya satarak Minecraft'ın ardından tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu oldu.

25. YILDÖNÜMÜNE ÖZEL

Bloomberg'in haberine göre, Take - Two Interactive, bu hafta GTA 6'nın resmi duyurusunu yapmayı planlıyor. Öte yandan yapımcı şirketin Rockstar Games'in 25. yıldönümünü kutlamak için GTA 6'nın fragmanını Aralık ayında yayınlayacağı öne sürüldü.

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GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRANLARA HAPİS CEZASI

Geçtiğimiz yıl, bilgisayar korsanları GTA 6'dan bazı görüntüleri sızdırdı. Rockstar Games ise ağa izinsiz erişimden dolayı dava açtı. İki İngiliz hacker 2023'ün ilk aylarında Londra'da görülen bir ceza davasında suçlu bulunarak tutuklandı.

Bilgisayar korsanları tarafından sızdırılan görsellerde başrolde ilk kez bir kadın karakterin olduğu görüldü.

HARİTA İKİ KAT DAHA BÜYÜK OLACAK

Öte yandan GTA 6'nın haritasının GTA 5'e göre iki kat daha büyük olmasının beklendiği öne sürüldü.

TARİHİN EN PAHALI EĞLENCE ÜRÜNÜ OLACAK

Grand Theft Auto 5 çıkış yaptıktan 3 gün sonra 1 milyar doların üzerinde bir gelir elde etmişti.

Buna göre GTA 6'nın çıkış yaptıktan sonra 1 hafta içerisinde 1 milyar dolardan fazla bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Bu, oyunun tarihteki en pahalı eğlence ürünü olacağı anlamına geliyor. Çünkü Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin yapım maliyeti 715 milyon dolar ve Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filminin yapım maliyeti 378 milyon dolardı.

Bu bütçe, oyunun geliştirme sürecini ve piyasaya sürüldükten sonra yapılacak reklam ve içerik oluşturma çalışmalarını kapsamaktadır.