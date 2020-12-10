GSS borçlarına ilişkin yapılandırma ile ilgili ayrıntılar GSS borcu olanlar tarafından merak konusu oldu. Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan 4 milyon vatandaş için yeni bir sayfa açıldı. İşte milyonları ilgilendiren GSS borçlarına ilişkin yapılandırma ile ilgili detaylar…

GSS prim borcu yapılandırma son gün ne zaman?

31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırıp da geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların bütün borçları silinecek. Primlerin ödemesini devlet yapacak. Yapılandırma kanunu uyarınca, daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanlar 31 Mart 2021 tarihine kadar testi yaptırması gerekmektedir. GSS prim borcunun anapara miktarını 31 Nisan 2021 tarihine kadar istedikleri gibi ödeme imkânı bulunmaktadır. Örnek olarak 6 bin 374 lira GSS prim borcu olan biri peşin ödemede 3 bin 344 lira gecikme cezası ve zammından kurtulmuş olacak.

Bu tarihe kadar anapara borcunun tamamının ödenmesi halinde düzenlemede yer alan son dakika detaylarına göre borca ilişkin gecikme cezası ve zammının tamamı silinmiş olacak. Yapılandırma hakkı, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçlara sağlanacak. Gelir testi sonucunda prim ödemesi gerektiği tespit edilenlerin yeniden borçlu duruma düşmemek için eylül ayından sonraki primlerini düzenli bir şekilde ödemeleri gerekmektedir. Prim tutarı ilgili yıldaki asgari ücretin yüzde 3'ü olarak belirlenir.