GSS prim borcu e-Devlet sorgulama ekranı ve ödeme rehberi: SGK GSS borcu nasıl sorgulanır, nasıl ödenir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşlar, borç durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan hizmet aracılığıyla tescil bilgileri ve varsa prim borcu görüntülenebiliyor. Peki, GSS prim borcu e-Devlet’ten nasıl sorgulanır, 2026 yılında aylık GSS primi ne kadar oldu ve borç ödemesi hangi kanallardan yapılabiliyor?

GSS PRİM BORCU E DEVLET'TEN NASIL SORGULANIR?

GSS prim borcunu öğrenmek isteyen vatandaşların e-Devlet Kapısı üzerinden SGK’nın ilgili hizmetine giriş yapması gerekiyor. Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebiliyor:

e-Devlet GSS prim borcu sorgulama ekranını açın.

e-Devlet şifresi, internet bankacılığı veya diğer kimlik doğrulama yöntemlerinden biriyle giriş yapın.

“Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama” hizmetine erişin.

Tescil bilgilerinizi ve sistemde görünen prim borcunuzu kontrol edin.

Borç görünüyorsa ilgili dönemleri ve tutarları inceleyin.

SGK’nın e-Devlet üzerinden sunduğu hizmet, vatandaşların GSS tescil ve prim borcu bilgilerine ulaşmasını sağlıyor. Resmî sorgulama ekranına buradan ulaşılabiliyor.

2026 YILINDA GSS PRİMİ NE KADAR OLDU?

Genel Sağlık Sigortası primini kendisi ödemekle yükümlü olan vatandaşlar için 2026 yılı aylık prim tutarı 1.981,80 TL olarak uygulanıyor.

SGK’nın 6 Ocak 2026 tarihli açıklamasına göre prim, brüt asgari ücretin yüzde 6’sı üzerinden hesaplanıyor. Ancak bu tutar, GSS kapsamındaki herkesin mutlaka kendi cebinden ödeyeceği anlamına gelmiyor. Gelir testi sonucu ve kişinin sosyal güvenlik durumu, prim ödeme yükümlülüğünün belirlenmesinde önem taşıyor.

GSS BORCU NASIL ÖDENİR?

GSS prim borcu bulunan vatandaşlar, ödemelerini yetkili kanallar üzerinden gerçekleştirebiliyor. SGK’nın bilgilendirmesine göre ödeme işlemleri e-Devlet, anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık hizmetleri ile ATM’ler üzerinden yapılabiliyor. PTT şubeleri de ödeme kanalları arasında yer alıyor.

Ödeme yapmak isteyenler şu yolu izleyebilir:

Öncelikle e-Devlet üzerinden mevcut borç durumunu kontrol edin.

Ödeme işlemi için e-Devlet’teki ilgili SGK ödeme hizmetini veya anlaşmalı bankaların GSS prim ödeme ekranlarını kullanın.

İstenen kimlik bilgilerini girerek borç ve ödeme tutarını kontrol edin.

İşlemi tamamladıktan sonra ödeme kaydını ve dekontu saklayın.

Ödemenin sisteme yansımasıyla ilgili tereddüt yaşanması halinde SGK üzerinden kontrol yapılması gerekiyor. Ödeme kanalları hakkında ayrıntılı bilgiye SGK’nın GSS sistemi bilgilendirmesinden ulaşılabiliyor.

GSS BORCU NEDEN ÇIKAR?

Genel Sağlık Sigortası, sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini amaçlıyor. Ancak bazı durumlarda vatandaşların prim ödeme yükümlülüğü doğabiliyor.

Özellikle sigortalı çalışmanın sona ermesi, öğrencilik durumunun değişmesi veya başka bir sosyal güvence kapsamından çıkılması sonrasında kişinin GSS tescil durumunu kontrol etmesi önem taşıyor.

Bununla birlikte, çalışmayan herkesin otomatik olarak GSS primi ödemek zorunda olduğu söylenemez. Kişinin anne veya babası ya da eşi üzerinden sağlık güvencesinden yararlanıp yararlanamadığı, yaş ve öğrencilik durumu ile gelir testi sonucu gibi unsurlar değerlendirmede etkili olabiliyor.

Bu nedenle e-Devlet ekranında borç görülmesi halinde yalnızca toplam tutara değil, borcun hangi dönem için oluşturulduğuna da bakılması gerekiyor.

GSS GELİR TESTİ NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Gelir testi, kişinin ve mevzuat kapsamında değerlendirilen hanesinin ekonomik durumunun belirlenmesi amacıyla yapılıyor. Sonuç, GSS priminin kişi tarafından mı yoksa devlet tarafından mı karşılanacağı konusunda önem taşıyor.

Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin brüt asgari ücretin üçte birinin altında olması halinde, gerekli şartların sağlanması durumunda GSS primi devlet tarafından karşılanabiliyor.

Gelir testi başvurusu için ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edilebiliyor. Gelir testi sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar ise e-Devlet Gelir Testi Sonucu Sorgulama hizmetini kullanabiliyor.

Gelir testi yaptırmanın mevcut borçları kendiliğinden sileceği varsayılmamalı. Borcun hangi döneme ait olduğu ve ilgili mevzuat kapsamında nasıl işlem yapılacağı SGK’dan öğrenilmeli.

GSS PRİM BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

GSS prim borçlarının silinmesine ilişkin haberler de 2026 yılında gündeme geldi. 26 Ekim 2026 tarihli haberlerde, 2016 yılı ve öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının kaldırılmasına yönelik bir düzenleme hazırlığından söz edildi.

Ancak bir düzenleme hazırlığı veya kanun teklifi, tek başına borçların silindiği anlamına gelmiyor. Düzenlemenin kapsamı, yürürlük tarihi ve uygulama koşulları için Türkiye Büyük Millet Meclisi süreci ile Resmî Gazete’de yayımlanan nihai metnin takip edilmesi gerekiyor.

Bu nedenle vatandaşların, mevcut borçlarının otomatik olarak silineceğini varsaymadan e-Devlet kayıtlarını kontrol etmesi ve resmî açıklamaları izlemesi önem taşıyor. Güncel gelişmeler için TBMM’nin kanun teklifleri sayfası ve SGK duyuruları incelenebilir.

GSS BORCU OLANLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

GSS prim borcu bulunması, sağlık hizmetlerinden yararlanma koşullarının ayrıca kontrol edilmesini gerektiriyor. 2026 yılında yayımlanan düzenlemeyle belirli şartları taşıyan ve prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişilerin, kamuya ait sağlık tesislerinden yararlanmasına ilişkin uygulama 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile devlet üniversitesi hastanelerindeki hizmetlerden yararlanma koşulları için Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin açıklaması incelenebilir.

Bununla birlikte borcun bulunması veya belirli bir dönem borcunun silinmesi, her sağlık kuruluşundan koşulsuz yararlanılabileceği anlamına gelmiyor. Güncel borç durumu ve kişinin sigortalılık koşulları dikkate alınmalı.

GSS BORCU İÇİN SMS İLE GELEN ÖDEME MESAJLARINA DİKKAT!

SGK, geçmişte GSS prim borcu bulunduğu iddiasıyla vatandaşlara IBAN gönderilerek ödeme istenmesine ilişkin uyarıda bulundu. Kurum, GSS prim borçlarının mesajla iletilen kişisel IBAN numaralarına yatırılmaması gerektiğini bildirdi.

Bu nedenle borç sorgulama ve ödeme işlemlerinde yalnızca e-Devlet, SGK ve yetkili bankaların resmî kanalları kullanılmalı. Şüpheli mesajlardaki bağlantılara tıklanmamalı ve kişisel bilgiler paylaşılmamalı. (SGK’nın resmî uyarısı)

GSS BORCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

e-Devlet’teki “Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama” hizmetinden öğrenilebilir.

2026 GSS PRİMİ AYLIK KAÇ TL?

Primini kendisi ödemekle yükümlü olan kişiler için aylık tutar 1.981,80 TL’dir.

GSS BORCU KREDİ KARTIYLA ÖDENEBİLİR Mİ?

SGK’nın sunduğu uygun ödeme ekranları ve yetkili ödeme kanalları üzerinden kartla ödeme imkânı bulunabilir. İşlem öncesinde güncel ödeme seçenekleri kontrol edilmelidir.

GELİR TESTİ YAPTIRINCA GSS BORCU SİLİNİR Mİ?

Gelir testi, prim ödeme yükümlülüğünün belirlenmesi açısından önemlidir. Ancak mevcut borçların otomatik olarak silineceği anlamına gelmez.

GSS BORCU HANGİ DURUMLARDA KONTROL EDİLMELİ?

İşten ayrılma, öğrencilik durumunun değişmesi veya başka bir sosyal güvence kapsamından çıkılması gibi durumlarda e-Devlet üzerinden tescil ve prim borcu bilgilerinin kontrol edilmesi yararlı olacaktır.

Sonuç olarak, GSS prim borcunu öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden birkaç adımda sorgulama yapabiliyor. Borç görülmesi halinde ilgili dönemlerin kontrol edilmesi, ödeme öncesinde tutarın doğrulanması ve gelir testi ya da olası borç düzenlemelerine ilişkin resmî açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.