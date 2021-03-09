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Ekonomi GSS prim borcu anaparası ne zamana kadar ödenecek?
Ekonomi

GSS prim borcu anaparası ne zamana kadar ödenecek?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren borç yapılandırması başvuruları 1 Şubat’ta tamamlandı. Yapılandırma kanunu ile getirilen ödeme kolaylığı, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar olan borçları içeriyor. SGK olan prim borcunu yapılandıranlar ilk taksiti 31 Mart’a kadar, ikinci taksiti ise mayıs ayında ödeyecekler. İlk iki taksiti süresi içinde ödemeyenlerin yapılandırmaları bozuluyor. Peki Genel Sağlık Sigortası GSS prim borçlarının anaparası ne zamana kadar ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 17:10:00 - 2021-03-09 17:12:03
GSS prim borcu anaparası ne zamana kadar ödenecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borcunu yapılandıranlar ilk taksiti 31 Mart’a kadar, ikinci taksiti ise mayıs ayında ödeyecekler. Prim borçları dışında kalan vergi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan öğrenim kredisi ve diğer borçların ilk taksit ödeme süresi 1 Mart’ta sona erdi. Bu borçların ikinci taksiti ise nisan ayında ödenecek. İlk iki taksiti süresi içinde ödemeyenlerin yapılandırmaları bozuluyor.

GSS prim borçlarının anaparası ne zamana kadar ödenecek?

Son yapılandırma kanunu kapsamında GSS prim borçları için iki kolaylık sağlandı. Ödeme gücü olanlar, GSS prim borçlarının anaparasını 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödedikleri takdirde gecikme faizi ve cezası silinecek. Bunun için önceden bir başvuru şartı bulunmuyor. Prim borcunun anaparasının e-Devlet üzerinden interaktif vergi dairesine ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı silinecek.

GSS gelir testi ne zaman sona erecek?

Gelir testi ne zamana kadar yapılacak? Ödeme gücü olmayan vatandaşların GSS primi hazinece karşılanıyor. Ödeme gücü olmadığının tespiti ise gelir testi ile yapılıyor. Gelir testinde hane içinde kişi başına gelir, asgari ücretin 3’te 1’inden az çıkarsa prim ödenmiyor. 2021 yılında yıl gelir testine girenlerin prim ödemekten kurtulabilmesi için hane içinde kişi başına gelirin 1.192.50 TL’den az olması gerekiyor. Yapılandırma kanunu uyarınca, daha önce gelir testi yaptırmayıp ödeme gücü olmayanlar 31 Mart’a kadar gelir testi yaptırmak suretiyle hiç ödeme yapmadan prim borcundan kurtulacaklar. Gelir testi için ikâmet yerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmak gerekiyor. 

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