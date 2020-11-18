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Ekonomi GSS borç yapılandırma var mı? Genel Sağlık Sigortası borç yapılandırma nasıl yapılır?
Ekonomi

GSS borç yapılandırma var mı? Genel Sağlık Sigortası borç yapılandırma nasıl yapılır?

GSS borcu yapılandırma tarihi. Gelir, kurumlar, katma değer, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Başvurular yıl sonuna kadar yapılacak. Peki GSS borç yapılandırma var mı? Genel Sağlık Sigortası borç yapılandırma nasıl yapılır? GSS yapılandırma başvuruları ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-18 16:23:00 - 2020-11-18 16:26:48
GSS borç yapılandırma var mı? Genel Sağlık Sigortası borç yapılandırma nasıl yapılır?

Resmi Gazete'de 17 Kasım tarihi ile yasalaşan vergi ve borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun sayesinde milyonlarca vatandaşa büyük müjde gelmiş oldu.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılması düzenlemesiyle vatandaşlara büyük kolaylık sağlandığını belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ayrıca genel sağlık sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacağını, tüm borçların otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılacağını kaydetti.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) için gelir testine hiç başvurmamış olanlar, 31 Mart 2021’e kadar gelir testine başvurursa geriye dönük borç çıkarılmayacak. Genel Sağlık Sigortalı olup tahakkuk eden borcu olanlar ise, prim borçlarını 30 Nisan 2021’e kadar öderse gecikme zammı ve gecikme faizinin tamamından vazgeçilecek.

Yapılandırma başvuruları nasıl yapılacak?

 

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