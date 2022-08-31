GSB kura sonuçları isim listesi 2022 | İŞKUR 2022 GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama!

GSB personel alımı kura çekimi ile bilgiler binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, kura çekimi duyurusunda yer alan detaya göre; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından listede yer alan aday listesinin belirlenmesi için bugün noter huzurunda kura çekimi gerçekleşecek. GSB işçi alımı kura sonucu isim listeleri, Bakanlığın internet adresinden duyurulacak. Bu noktada adaylar, GSB personel alımı listesi isim sorgulama ekranı araştırması yapıyor. Peki, GSB kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlıyor? GSB kura çekim sonuçları nereden öğrenilir? İşte 2022 GSB personel alımı isim listesi sorgulama ekranı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı temizlikçi kura sonuçları 2022 isim listesi bilgileri…

GSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatında temizlik görevlisi meslek kolunda 144'ü engelli, 106'sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi alımı yapılacağı geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu.12 Ağustos'ta sona eren başvuruların ardından gözler GSB kura çekimine çevrildi.

GSB işçi alımı kura çekimi için beklenen tarih geldi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adaylarıın kura çekimi, 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) internet sitesinden yapılan duyuruda;

"4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatında temizlik görevlisi meslek kolunda 144'ü engelli, 106'sı eski hükümlü statüsünde olmak üzere toplam 1017 sürekli işçi kadrolarına yapılacak alımlara ilişkin aday listelerinin belirlenmesi amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesi gereği Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecektir.

Kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da Bakanlığımız Merkez Binası Konferans Salonu'nda (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ANKARA) gerçekleştirilecektir.

Kura çekimini izlemek isteyen adaylar, salon kapasitesi doğrultusunda izleyici olarak katılım sağlayabilecektir." ifadeleri yer aldı.

GSB KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR? | KURA SONUÇLARI NİHAİ LİSTE

GSB kura çekimi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.

Bakanlığın Merkez Binası Konferans Salonu'nda (Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 Altındağ/ANKARA'da yapılacak olan kura çekimi canlı yayını ile ilgili bilgi bulunmuyor. Kura sonuçları belli olduğu zaman haberimizde yer vereceğiz.

Bu bilgilere göre çekilişin canlı yayını bulunmuyor. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki sorgulama sayfasından erişime açılması bekleniyor.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NİHAİ LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

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